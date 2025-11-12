- Прирост
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
43 (43.00%)
Убыточных трейдов:
57 (57.00%)
Лучший трейд:
247.83 USD
Худший трейд:
-202.17 USD
Общая прибыль:
5 144.31 USD (122 041 pips)
Общий убыток:
-3 999.07 USD (116 150 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 247.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 247.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.59%
Макс. загрузка депозита:
4.84%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
57 (57.00%)
Коротких трейдов:
43 (43.00%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
11.45 USD
Средняя прибыль:
119.64 USD
Средний убыток:
-70.16 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-861.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-861.49 USD (9)
Прирост в месяц:
13.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
950.30 USD
Максимальная:
1 273.27 USD (16.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.69% (1 273.27 USD)
По эквити:
2.36% (242.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|EURJPY
|5
|EURGBP
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.2K
|EURJPY
|25
|EURGBP
|-21
|CADJPY
|-63
|NZDJPY
|27
|AUDJPY
|-15
|EURNZD
|-56
|USDCAD
|37
|USDCHF
|27
|USDJPY
|-20
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|-20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6K
|EURJPY
|1K
|EURGBP
|-244
|CADJPY
|-2.4K
|NZDJPY
|1.4K
|AUDJPY
|0
|EURNZD
|-1.9K
|USDCAD
|2.3K
|USDCHF
|749
|USDJPY
|-1K
|NZDUSD
|356
|EURUSD
|-374
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +247.83 USD
Худший трейд: -202 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 247.76 USD
Макс. убыток в серии: -861.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 30
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 8
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
Focus on the R:R ratio | No revenge trade | measurable consecutive losses
Нет отзывов
