Inyoman Adi Putrayasa

SANS33

Inyoman Adi Putrayasa
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
43 (43.00%)
Убыточных трейдов:
57 (57.00%)
Лучший трейд:
247.83 USD
Худший трейд:
-202.17 USD
Общая прибыль:
5 144.31 USD (122 041 pips)
Общий убыток:
-3 999.07 USD (116 150 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 247.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 247.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.59%
Макс. загрузка депозита:
4.84%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
57 (57.00%)
Коротких трейдов:
43 (43.00%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
11.45 USD
Средняя прибыль:
119.64 USD
Средний убыток:
-70.16 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-861.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-861.49 USD (9)
Прирост в месяц:
13.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
950.30 USD
Максимальная:
1 273.27 USD (16.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.69% (1 273.27 USD)
По эквити:
2.36% (242.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 76
EURJPY 5
EURGBP 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
AUDJPY 2
EURNZD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.2K
EURJPY 25
EURGBP -21
CADJPY -63
NZDJPY 27
AUDJPY -15
EURNZD -56
USDCAD 37
USDCHF 27
USDJPY -20
NZDUSD 16
EURUSD -20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6K
EURJPY 1K
EURGBP -244
CADJPY -2.4K
NZDJPY 1.4K
AUDJPY 0
EURNZD -1.9K
USDCAD 2.3K
USDCHF 749
USDJPY -1K
NZDUSD 356
EURUSD -374
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +247.83 USD
Худший трейд: -202 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 247.76 USD
Макс. убыток в серии: -861.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MIGCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 30
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 8
3TGFX-Main
0.00 × 1
еще 306...
Focus on the R:R ratio | No revenge trade | measurable consecutive losses 
Нет отзывов
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SANS33
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
12K
USD
9
0%
100
43%
96%
1.28
11.45
USD
14%
1:50
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.