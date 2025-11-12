- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
6 (50.00%)
Loss Trade:
6 (50.00%)
Best Trade:
119.85 USD
Worst Trade:
-69.45 USD
Profitto lordo:
513.59 USD (17 022 pips)
Perdita lorda:
-376.96 USD (12 367 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (274.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
274.34 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.29%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
11.39 USD
Profitto medio:
85.60 USD
Perdita media:
-62.83 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-376.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-376.96 USD (6)
Crescita mensile:
1.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.71 USD
Massimale:
376.96 USD (5.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.06% (376.96 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|EURGBP
|1
|USDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|100
|EURGBP
|9
|USDCHF
|27
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.6K
|EURGBP
|258
|USDCHF
|749
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +119.85 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +274.34 USD
Massima perdita consecutiva: -376.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TMS-Live
|0.00 × 3
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
|
FinFX-Managed Live
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
