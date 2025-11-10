- Büyüme
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
184 (77.31%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (22.69%)
En iyi işlem:
48.49 EUR
En kötü işlem:
-17.51 EUR
Brüt kâr:
601.44 EUR (197 324 pips)
Brüt zarar:
-241.43 EUR (109 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (27.41 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
76.63 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
6.66
Alış işlemleri:
124 (52.10%)
Satış işlemleri:
114 (47.90%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
1.51 EUR
Ortalama kâr:
3.27 EUR
Ortalama zarar:
-4.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-54.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-54.08 EUR (4)
Aylık büyüme:
3.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
54.08 EUR (0.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30.cash
|238
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30.cash
|411
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30.cash
|88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.
It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulated based on your accounts.
This is prop suitable as daily drawdown is limited.
Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.
