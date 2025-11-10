- 자본
트레이드:
538
이익 거래:
431 (80.11%)
손실 거래:
107 (19.89%)
최고의 거래:
48.49 EUR
최악의 거래:
-68.53 EUR
총 수익:
1 113.66 EUR (417 554 pips)
총 손실:
-807.04 EUR (295 217 pips)
연속 최대 이익:
21 (27.41 EUR)
연속 최대 이익:
76.63 EUR (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
8.18%
최대 입금량:
36.61%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
33 분
회복 요인:
0.67
롱(주식매수):
282 (52.42%)
숏(주식차입매도):
256 (47.58%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
0.57 EUR
평균 이익:
2.58 EUR
평균 손실:
-7.54 EUR
연속 최대 손실:
8 (-425.31 EUR)
연속 최대 손실:
-425.31 EUR (8)
월별 성장률:
-2.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
454.27 EUR (4.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.28% (454.27 EUR)
자본금별:
2.90% (307.72 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30.cash
|538
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30.cash
|350
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30.cash
|122K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +48.49 EUR
최악의 거래: -69 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +27.41 EUR
연속 최대 손실: -425.31 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.
It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulate based on your accounts.
This is prop suitable as daily drawdown is limited.
Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
3%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
12
100%
538
80%
8%
1.37
0.57
EUR
EUR
4%
1:100