Trade:
238
Profit Trade:
184 (77.31%)
Loss Trade:
54 (22.69%)
Best Trade:
48.49 EUR
Worst Trade:
-17.51 EUR
Profitto lordo:
601.44 EUR (197 324 pips)
Perdita lorda:
-241.43 EUR (109 727 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (27.41 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
76.63 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
6.66
Long Trade:
124 (52.10%)
Short Trade:
114 (47.90%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
1.51 EUR
Profitto medio:
3.27 EUR
Perdita media:
-4.47 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-54.08 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-54.08 EUR (4)
Crescita mensile:
3.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
54.08 EUR (0.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30.cash
|238
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30.cash
|411
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30.cash
|88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.49 EUR
Worst Trade: -18 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +27.41 EUR
Massima perdita consecutiva: -54.08 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.
It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulated based on your accounts.
This is prop suitable as daily drawdown is limited.
Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.
