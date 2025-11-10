- Прирост
Всего трейдов:
507
Прибыльных трейдов:
404 (79.68%)
Убыточных трейдов:
103 (20.32%)
Лучший трейд:
48.49 EUR
Худший трейд:
-68.53 EUR
Общая прибыль:
1 060.96 EUR (395 221 pips)
Общий убыток:
-791.90 EUR (286 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (27.41 EUR)
Макс. прибыль в серии:
76.63 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
9.31%
Макс. загрузка депозита:
36.61%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
263 (51.87%)
Коротких трейдов:
244 (48.13%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.53 EUR
Средняя прибыль:
2.63 EUR
Средний убыток:
-7.69 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-425.31 EUR)
Макс. убыток в серии:
-425.31 EUR (8)
Прирост в месяц:
-2.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
454.27 EUR (4.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.28% (454.27 EUR)
По эквити:
2.90% (307.72 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30.cash
|507
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30.cash
|307
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30.cash
|109K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.
It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulate based on your accounts.
This is prop suitable as daily drawdown is limited.
Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.
