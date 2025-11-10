СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / US30 range
Iacopo Bonandi

US30 range

Iacopo Bonandi
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 3%
FTMO-Server
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
507
Прибыльных трейдов:
404 (79.68%)
Убыточных трейдов:
103 (20.32%)
Лучший трейд:
48.49 EUR
Худший трейд:
-68.53 EUR
Общая прибыль:
1 060.96 EUR (395 221 pips)
Общий убыток:
-791.90 EUR (286 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (27.41 EUR)
Макс. прибыль в серии:
76.63 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
9.31%
Макс. загрузка депозита:
36.61%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
263 (51.87%)
Коротких трейдов:
244 (48.13%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.53 EUR
Средняя прибыль:
2.63 EUR
Средний убыток:
-7.69 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-425.31 EUR)
Макс. убыток в серии:
-425.31 EUR (8)
Прирост в месяц:
-2.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
454.27 EUR (4.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.28% (454.27 EUR)
По эквити:
2.90% (307.72 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30.cash 507
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30.cash 307
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30.cash 109K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.49 EUR
Худший трейд: -69 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +27.41 EUR
Макс. убыток в серии: -425.31 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.


It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulate based on your accounts.


This is prop suitable as daily drawdown is limited.

Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.

Нет отзывов
2025.12.25 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 01:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
US30 range
100 USD в месяц
3%
0
0
USD
10K
EUR
10
100%
507
79%
9%
1.33
0.53
EUR
4%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.