Iacopo Bonandi

US30 range

Iacopo Bonandi
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 3%
FTMO-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
507
盈利交易:
404 (79.68%)
亏损交易:
103 (20.32%)
最好交易:
48.49 EUR
最差交易:
-68.53 EUR
毛利:
1 060.96 EUR (395 221 pips)
毛利亏损:
-791.90 EUR (286 338 pips)
最大连续赢利:
21 (27.41 EUR)
最大连续盈利:
76.63 EUR (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
9.31%
最大入金加载:
36.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
0.59
长期交易:
263 (51.87%)
短期交易:
244 (48.13%)
利润因子:
1.34
预期回报:
0.53 EUR
平均利润:
2.63 EUR
平均损失:
-7.69 EUR
最大连续失误:
8 (-425.31 EUR)
最大连续亏损:
-425.31 EUR (8)
每月增长:
-2.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
454.27 EUR (4.28%)
相对跌幅:
结余:
4.28% (454.27 EUR)
净值:
2.90% (307.72 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30.cash 507
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30.cash 307
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30.cash 109K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +48.49 EUR
最差交易: -69 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +27.41 EUR
最大连续亏损: -425.31 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.


It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulate based on your accounts.


This is prop suitable as daily drawdown is limited.

Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.

没有评论
2025.12.25 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 01:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
