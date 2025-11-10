- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
507
利益トレード:
404 (79.68%)
損失トレード:
103 (20.32%)
ベストトレード:
48.49 EUR
最悪のトレード:
-68.53 EUR
総利益:
1 060.96 EUR (395 221 pips)
総損失:
-791.90 EUR (286 338 pips)
最大連続の勝ち:
21 (27.41 EUR)
最大連続利益:
76.63 EUR (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
9.31%
最大入金額:
36.61%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
31 分
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
263 (51.87%)
短いトレード:
244 (48.13%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
0.53 EUR
平均利益:
2.63 EUR
平均損失:
-7.69 EUR
最大連続の負け:
8 (-425.31 EUR)
最大連続損失:
-425.31 EUR (8)
月間成長:
-2.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
454.27 EUR (4.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.28% (454.27 EUR)
エクイティによる:
2.90% (307.72 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30.cash
|507
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30.cash
|307
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30.cash
|109K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +48.49 EUR
最悪のトレード: -69 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +27.41 EUR
最大連続損失: -425.31 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.
It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulate based on your accounts.
This is prop suitable as daily drawdown is limited.
Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
3%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
10
100%
507
79%
9%
1.33
0.53
EUR
EUR
4%
1:100