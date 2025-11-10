シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / US30 range
Iacopo Bonandi

US30 range

Iacopo Bonandi
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
FTMO-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
507
利益トレード:
404 (79.68%)
損失トレード:
103 (20.32%)
ベストトレード:
48.49 EUR
最悪のトレード:
-68.53 EUR
総利益:
1 060.96 EUR (395 221 pips)
総損失:
-791.90 EUR (286 338 pips)
最大連続の勝ち:
21 (27.41 EUR)
最大連続利益:
76.63 EUR (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
9.31%
最大入金額:
36.61%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
31 分
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
263 (51.87%)
短いトレード:
244 (48.13%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
0.53 EUR
平均利益:
2.63 EUR
平均損失:
-7.69 EUR
最大連続の負け:
8 (-425.31 EUR)
最大連続損失:
-425.31 EUR (8)
月間成長:
-2.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
454.27 EUR (4.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.28% (454.27 EUR)
エクイティによる:
2.90% (307.72 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30.cash 507
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30.cash 307
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30.cash 109K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +48.49 EUR
最悪のトレード: -69 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +27.41 EUR
最大連続損失: -425.31 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.


It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulate based on your accounts.


This is prop suitable as daily drawdown is limited.

Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.

レビューなし
2025.12.25 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 01:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
US30 range
100 USD/月
3%
0
0
USD
10K
EUR
10
100%
507
79%
9%
1.33
0.53
EUR
4%
1:100
コピー

