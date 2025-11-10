SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / US30 range
Iacopo Bonandi

US30 range

Iacopo Bonandi
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
FTMO-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
507
Negociações com lucro:
404 (79.68%)
Negociações com perda:
103 (20.32%)
Melhor negociação:
48.49 EUR
Pior negociação:
-68.53 EUR
Lucro bruto:
1 060.96 EUR (395 221 pips)
Perda bruta:
-791.90 EUR (286 338 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (27.41 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
76.63 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
9.31%
Depósito máximo carregado:
36.61%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
263 (51.87%)
Negociações curtas:
244 (48.13%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
0.53 EUR
Lucro médio:
2.63 EUR
Perda média:
-7.69 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-425.31 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-425.31 EUR (8)
Crescimento mensal:
-2.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
454.27 EUR (4.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.28% (454.27 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.90% (307.72 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30.cash 507
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30.cash 307
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30.cash 109K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +48.49 EUR
Pior negociação: -69 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +27.41 EUR
Máxima perda consecutiva: -425.31 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.


It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulate based on your accounts.


This is prop suitable as daily drawdown is limited.

Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.

Sem comentários
2025.12.25 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 01:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
