Negociações:
507
Negociações com lucro:
404 (79.68%)
Negociações com perda:
103 (20.32%)
Melhor negociação:
48.49 EUR
Pior negociação:
-68.53 EUR
Lucro bruto:
1 060.96 EUR (395 221 pips)
Perda bruta:
-791.90 EUR (286 338 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (27.41 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
76.63 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
9.31%
Depósito máximo carregado:
36.61%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
263 (51.87%)
Negociações curtas:
244 (48.13%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
0.53 EUR
Lucro médio:
2.63 EUR
Perda média:
-7.69 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-425.31 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-425.31 EUR (8)
Crescimento mensal:
-2.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
454.27 EUR (4.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.28% (454.27 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.90% (307.72 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30.cash
|507
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30.cash
|307
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30.cash
|109K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Melhor negociação: +48.49 EUR
Pior negociação: -69 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +27.41 EUR
Máxima perda consecutiva: -425.31 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.
It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulate based on your accounts.
This is prop suitable as daily drawdown is limited.
Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.
Sem comentários
100 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
10
100%
507
79%
9%
1.33
0.53
EUR
EUR
4%
1:100