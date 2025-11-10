SeñalesSecciones
Iacopo Bonandi

US30 range

Iacopo Bonandi
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
FTMO-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
507
Transacciones Rentables:
404 (79.68%)
Transacciones Irrentables:
103 (20.32%)
Mejor transacción:
48.49 EUR
Peor transacción:
-68.53 EUR
Beneficio Bruto:
1 060.96 EUR (395 221 pips)
Pérdidas Brutas:
-791.90 EUR (286 338 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (27.41 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
76.63 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
9.31%
Carga máxima del depósito:
36.61%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
31 minutos
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
263 (51.87%)
Transacciones Cortas:
244 (48.13%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
0.53 EUR
Beneficio medio:
2.63 EUR
Pérdidas medias:
-7.69 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-425.31 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-425.31 EUR (8)
Crecimiento al mes:
-2.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
454.27 EUR (4.28%)
Reducción relativa:
De balance:
4.28% (454.27 EUR)
De fondos:
2.90% (307.72 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30.cash 507
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30.cash 307
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30.cash 109K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +48.49 EUR
Peor transacción: -69 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +27.41 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -425.31 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.


It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulate based on your accounts.


This is prop suitable as daily drawdown is limited.

Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.

No hay comentarios
2025.12.25 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 01:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
