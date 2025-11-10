- Incremento
Total de Trades:
507
Transacciones Rentables:
404 (79.68%)
Transacciones Irrentables:
103 (20.32%)
Mejor transacción:
48.49 EUR
Peor transacción:
-68.53 EUR
Beneficio Bruto:
1 060.96 EUR (395 221 pips)
Pérdidas Brutas:
-791.90 EUR (286 338 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (27.41 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
76.63 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
9.31%
Carga máxima del depósito:
36.61%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
31 minutos
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
263 (51.87%)
Transacciones Cortas:
244 (48.13%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
0.53 EUR
Beneficio medio:
2.63 EUR
Pérdidas medias:
-7.69 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-425.31 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-425.31 EUR (8)
Crecimiento al mes:
-2.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
454.27 EUR (4.28%)
Reducción relativa:
De balance:
4.28% (454.27 EUR)
De fondos:
2.90% (307.72 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30.cash
|507
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30.cash
|307
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30.cash
|109K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.
It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulate based on your accounts.
This is prop suitable as daily drawdown is limited.
Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.
