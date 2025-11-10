SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / US30 range
Iacopo Bonandi

US30 range

Iacopo Bonandi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
FTMO-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
507
Gewinntrades:
404 (79.68%)
Verlusttrades:
103 (20.32%)
Bester Trade:
48.49 EUR
Schlechtester Trade:
-68.53 EUR
Bruttoprofit:
1 060.96 EUR (395 221 pips)
Bruttoverlust:
-791.90 EUR (286 338 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (27.41 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
76.63 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
9.31%
Max deposit load:
36.61%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
31 Minuten
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
263 (51.87%)
Short-Positionen:
244 (48.13%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
0.53 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.63 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.69 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-425.31 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-425.31 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
-2.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
454.27 EUR (4.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.28% (454.27 EUR)
Kapital:
2.90% (307.72 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30.cash 507
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30.cash 307
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30.cash 109K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +48.49 EUR
Schlechtester Trade: -69 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.41 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -425.31 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.


It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulate based on your accounts.


This is prop suitable as daily drawdown is limited.

Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.

Keine Bewertungen
2025.12.25 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 01:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
