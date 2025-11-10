- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
507
Gewinntrades:
404 (79.68%)
Verlusttrades:
103 (20.32%)
Bester Trade:
48.49 EUR
Schlechtester Trade:
-68.53 EUR
Bruttoprofit:
1 060.96 EUR (395 221 pips)
Bruttoverlust:
-791.90 EUR (286 338 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (27.41 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
76.63 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
9.31%
Max deposit load:
36.61%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
31 Minuten
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
263 (51.87%)
Short-Positionen:
244 (48.13%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
0.53 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.63 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.69 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-425.31 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-425.31 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
-2.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
454.27 EUR (4.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.28% (454.27 EUR)
Kapital:
2.90% (307.72 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30.cash
|507
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30.cash
|307
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30.cash
|109K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +48.49 EUR
Schlechtester Trade: -69 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.41 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -425.31 EUR
This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.
It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulate based on your accounts.
This is prop suitable as daily drawdown is limited.
Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.
