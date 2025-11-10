- Croissance
Trades:
238
Bénéfice trades:
184 (77.31%)
Perte trades:
54 (22.69%)
Meilleure transaction:
48.49 EUR
Pire transaction:
-17.51 EUR
Bénéfice brut:
601.44 EUR (197 324 pips)
Perte brute:
-241.43 EUR (109 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (27.41 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
76.63 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
114
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
6.66
Longs trades:
124 (52.10%)
Courts trades:
114 (47.90%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
1.51 EUR
Bénéfice moyen:
3.27 EUR
Perte moyenne:
-4.47 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-54.08 EUR)
Perte consécutive maximale:
-54.08 EUR (4)
Croissance mensuelle:
3.60%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
54.08 EUR (0.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30.cash
|238
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30.cash
|411
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30.cash
|88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.
It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulated based on your accounts.
This is prop suitable as daily drawdown is limited.
Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.
