SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / US30 range
Iacopo Bonandi

US30 range

Iacopo Bonandi
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
238
Bénéfice trades:
184 (77.31%)
Perte trades:
54 (22.69%)
Meilleure transaction:
48.49 EUR
Pire transaction:
-17.51 EUR
Bénéfice brut:
601.44 EUR (197 324 pips)
Perte brute:
-241.43 EUR (109 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (27.41 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
76.63 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
114
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
6.66
Longs trades:
124 (52.10%)
Courts trades:
114 (47.90%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
1.51 EUR
Bénéfice moyen:
3.27 EUR
Perte moyenne:
-4.47 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-54.08 EUR)
Perte consécutive maximale:
-54.08 EUR (4)
Croissance mensuelle:
3.60%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
54.08 EUR (0.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30.cash 238
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30.cash 411
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30.cash 88K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.49 EUR
Pire transaction: -18 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +27.41 EUR
Perte consécutive maximale: -54.08 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is a strategy that works overnight on US30 (WS30, DJ30, Dow Jones) during consolidation periods.


It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulated based on your accounts.


This is prop suitable as daily drawdown is limited.

Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.

Aucun avis
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire