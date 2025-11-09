SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 327
Duong Van Hung

IC 327

Duong Van Hung
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
ICMarketsSC-Live26
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
156 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (29.41%)
En iyi işlem:
27.40 USD
En kötü işlem:
-16.12 USD
Brüt kâr:
264.02 USD (28 430 pips)
Brüt zarar:
-105.17 USD (7 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (20.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.40 USD (1)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
79.68%
Maks. mevduat yükü:
2.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
9.85
Alış işlemleri:
143 (64.71%)
Satış işlemleri:
78 (35.29%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
-1.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.12 USD (1)
Aylık büyüme:
10.24%
Yıllık tahmin:
124.23%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.12 USD (1.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.43% (16.12 USD)
Varlığa göre:
2.60% (30.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 132
EURUSD 83
USDJPY 3
BTCUSD 1
XAUUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 109
EURUSD 36
USDJPY 22
BTCUSD 0
XAUUSD 8
GBPUSD -16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 17K
EURUSD 1.2K
USDJPY 973
BTCUSD 1.7K
XAUUSD 815
GBPUSD -798
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.40 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.52 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 120
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 1915
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live14
1.01 × 83
ICMarketsSC-Live24
1.20 × 335
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 754
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
72 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.15 17:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.11.10 02:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 00:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 03:34
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.02% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 03:34
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.61% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 03:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC 327
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
1.2K
USD
6
97%
221
70%
80%
2.51
0.72
USD
3%
1:300
