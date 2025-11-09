- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
156 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (29.41%)
En iyi işlem:
27.40 USD
En kötü işlem:
-16.12 USD
Brüt kâr:
264.02 USD (28 430 pips)
Brüt zarar:
-105.17 USD (7 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (20.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.40 USD (1)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
79.68%
Maks. mevduat yükü:
2.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
9.85
Alış işlemleri:
143 (64.71%)
Satış işlemleri:
78 (35.29%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
-1.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.12 USD (1)
Aylık büyüme:
10.24%
Yıllık tahmin:
124.23%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.12 USD (1.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.43% (16.12 USD)
Varlığa göre:
2.60% (30.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|132
|EURUSD
|83
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|109
|EURUSD
|36
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|0
|XAUUSD
|8
|GBPUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|17K
|EURUSD
|1.2K
|USDJPY
|973
|BTCUSD
|1.7K
|XAUUSD
|815
|GBPUSD
|-798
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.40 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.52 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 120
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1915
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|1.01 × 83
|
ICMarketsSC-Live24
|1.20 × 335
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 754
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
6
97%
221
70%
80%
2.51
0.72
USD
USD
3%
1:300