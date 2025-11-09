SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IC 327
Duong Van Hung

IC 327

Duong Van Hung
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
ICMarketsSC-Live26
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
221
Profit Trade:
156 (70.58%)
Loss Trade:
65 (29.41%)
Best Trade:
27.40 USD
Worst Trade:
-16.12 USD
Profitto lordo:
264.02 USD (28 430 pips)
Perdita lorda:
-105.17 USD (7 848 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (20.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
79.68%
Massimo carico di deposito:
2.52%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
9.85
Long Trade:
143 (64.71%)
Short Trade:
78 (35.29%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-1.62 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.12 USD (1)
Crescita mensile:
10.24%
Previsione annuale:
124.23%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.12 USD (1.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.43% (16.12 USD)
Per equità:
2.60% (30.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 132
EURUSD 83
USDJPY 3
BTCUSD 1
XAUUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 109
EURUSD 36
USDJPY 22
BTCUSD 0
XAUUSD 8
GBPUSD -16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 17K
EURUSD 1.2K
USDJPY 973
BTCUSD 1.7K
XAUUSD 815
GBPUSD -798
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.40 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.50 USD
Massima perdita consecutiva: -4.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.52 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 120
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 1915
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live14
1.01 × 83
ICMarketsSC-Live24
1.20 × 335
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 754
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
72 più
Non ci sono recensioni
2025.12.15 17:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.11.10 02:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 00:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 03:34
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.02% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 03:34
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.61% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 03:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
