- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
221
Profit Trade:
156 (70.58%)
Loss Trade:
65 (29.41%)
Best Trade:
27.40 USD
Worst Trade:
-16.12 USD
Profitto lordo:
264.02 USD (28 430 pips)
Perdita lorda:
-105.17 USD (7 848 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (20.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
79.68%
Massimo carico di deposito:
2.52%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
9.85
Long Trade:
143 (64.71%)
Short Trade:
78 (35.29%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-1.62 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.12 USD (1)
Crescita mensile:
10.24%
Previsione annuale:
124.23%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.12 USD (1.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.43% (16.12 USD)
Per equità:
2.60% (30.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|132
|EURUSD
|83
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|109
|EURUSD
|36
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|0
|XAUUSD
|8
|GBPUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|17K
|EURUSD
|1.2K
|USDJPY
|973
|BTCUSD
|1.7K
|XAUUSD
|815
|GBPUSD
|-798
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.40 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.50 USD
Massima perdita consecutiva: -4.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.52 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 120
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1915
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|1.01 × 83
|
ICMarketsSC-Live24
|1.20 × 335
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 754
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
72 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
6
97%
221
70%
80%
2.51
0.72
USD
USD
3%
1:300