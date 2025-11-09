SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / IC 327
Duong Van Hung

IC 327

Duong Van Hung
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
ICMarketsSC-Live26
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
259
Gewinntrades:
183 (70.65%)
Verlusttrades:
76 (29.34%)
Bester Trade:
27.40 USD
Schlechtester Trade:
-16.12 USD
Bruttoprofit:
307.46 USD (31 966 pips)
Bruttoverlust:
-130.09 USD (9 158 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (20.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.40 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
84.99%
Max deposit load:
13.75%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
9.49
Long-Positionen:
176 (67.95%)
Short-Positionen:
83 (32.05%)
Profit-Faktor:
2.36
Mathematische Gewinnerwartung:
0.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-12.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.12 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.80%
Jahresprognose:
70.38%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18.70 USD (1.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.43% (16.12 USD)
Kapital:
8.31% (100.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 147
EURUSD 106
USDJPY 3
BTCUSD 1
XAUUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 118
EURUSD 45
USDJPY 22
BTCUSD 0
XAUUSD 8
GBPUSD -16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 18K
EURUSD 2.1K
USDJPY 973
BTCUSD 1.7K
XAUUSD 815
GBPUSD -798
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.40 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.52 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 120
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 1915
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live14
1.01 × 83
ICMarketsSC-Live24
1.20 × 335
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 754
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
noch 73 ...
Keine Bewertungen
2025.12.15 17:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.11.10 02:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 00:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 03:34
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.02% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 03:34
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.61% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 03:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
