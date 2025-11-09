- 자본
- 축소
트레이드:
283
이익 거래:
197 (69.61%)
손실 거래:
86 (30.39%)
최고의 거래:
27.40 USD
최악의 거래:
-16.12 USD
총 수익:
332.34 USD (34 249 pips)
총 손실:
-139.84 USD (10 072 pips)
연속 최대 이익:
14 (20.50 USD)
연속 최대 이익:
27.40 USD (1)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
75.36%
최대 입금량:
13.75%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
10.29
롱(주식매수):
189 (66.78%)
숏(주식차입매도):
94 (33.22%)
수익 요인:
2.38
기대수익:
0.68 USD
평균 이익:
1.69 USD
평균 손실:
-1.63 USD
연속 최대 손실:
5 (-7.91 USD)
연속 최대 손실:
-16.12 USD (1)
월별 성장률:
5.54%
연간 예측:
67.24%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
18.70 USD (1.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.43% (16.12 USD)
자본금별:
8.31% (100.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|157
|EURUSD
|115
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|116
|EURUSD
|53
|GBPUSD
|-15
|USDJPY
|22
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|18K
|EURUSD
|2.5K
|GBPUSD
|-771
|USDJPY
|973
|XAUUSD
|1.7K
|BTCUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.40 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +20.50 USD
연속 최대 손실: -7.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.52 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 120
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1915
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|1.01 × 83
|
ICMarketsSC-Live24
|1.20 × 335
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 754
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
10
97%
283
69%
75%
2.37
0.68
USD
USD
8%
1:300