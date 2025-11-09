SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / IC 327
Duong Van Hung

IC 327

Duong Van Hung
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 17%
ICMarketsSC-Live26
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
259
Transacciones Rentables:
183 (70.65%)
Transacciones Irrentables:
76 (29.34%)
Mejor transacción:
27.40 USD
Peor transacción:
-16.12 USD
Beneficio Bruto:
307.46 USD (31 966 pips)
Pérdidas Brutas:
-130.09 USD (9 158 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (20.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
27.40 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
84.99%
Carga máxima del depósito:
13.75%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
9.49
Transacciones Largas:
176 (67.95%)
Transacciones Cortas:
83 (32.05%)
Factor de Beneficio:
2.36
Beneficio Esperado:
0.68 USD
Beneficio medio:
1.68 USD
Pérdidas medias:
-1.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-12.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.12 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.80%
Pronóstico anual:
70.38%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18.70 USD (1.54%)
Reducción relativa:
De balance:
1.43% (16.12 USD)
De fondos:
8.31% (100.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 147
EURUSD 106
USDJPY 3
BTCUSD 1
XAUUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 118
EURUSD 45
USDJPY 22
BTCUSD 0
XAUUSD 8
GBPUSD -16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 18K
EURUSD 2.1K
USDJPY 973
BTCUSD 1.7K
XAUUSD 815
GBPUSD -798
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.40 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +20.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.52 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 120
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 1915
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live14
1.01 × 83
ICMarketsSC-Live24
1.20 × 335
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 754
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
otros 73...
2025.12.15 17:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.11.10 02:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 00:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 03:34
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.02% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 03:34
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.61% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 03:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
IC 327
30 USD al mes
17%
0
0
USD
1.2K
USD
8
97%
259
70%
85%
2.36
0.68
USD
8%
1:300
