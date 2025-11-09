- 成長
トレード:
259
利益トレード:
183 (70.65%)
損失トレード:
76 (29.34%)
ベストトレード:
27.40 USD
最悪のトレード:
-16.12 USD
総利益:
307.46 USD (31 966 pips)
総損失:
-130.09 USD (9 158 pips)
最大連続の勝ち:
14 (20.50 USD)
最大連続利益:
27.40 USD (1)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
84.99%
最大入金額:
13.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
9.49
長いトレード:
176 (67.95%)
短いトレード:
83 (32.05%)
プロフィットファクター:
2.36
期待されたペイオフ:
0.68 USD
平均利益:
1.68 USD
平均損失:
-1.71 USD
最大連続の負け:
3 (-12.38 USD)
最大連続損失:
-16.12 USD (1)
月間成長:
5.80%
年間予想:
70.38%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.70 USD (1.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.43% (16.12 USD)
エクイティによる:
8.31% (100.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|147
|EURUSD
|106
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|118
|EURUSD
|45
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|0
|XAUUSD
|8
|GBPUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|18K
|EURUSD
|2.1K
|USDJPY
|973
|BTCUSD
|1.7K
|XAUUSD
|815
|GBPUSD
|-798
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.40 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +20.50 USD
最大連続損失: -12.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.52 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 120
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1915
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|1.01 × 83
|
ICMarketsSC-Live24
|1.20 × 335
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 754
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
レビューなし
