- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
182 (70.81%)
Убыточных трейдов:
75 (29.18%)
Лучший трейд:
27.40 USD
Худший трейд:
-16.12 USD
Общая прибыль:
305.78 USD (31 904 pips)
Общий убыток:
-129.30 USD (9 122 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (20.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
83.74%
Макс. загрузка депозита:
13.75%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
9.44
Длинных трейдов:
174 (67.70%)
Коротких трейдов:
83 (32.30%)
Профит фактор:
2.36
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
1.68 USD
Средний убыток:
-1.72 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-12.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.12 USD (1)
Прирост в месяц:
6.18%
Годовой прогноз:
74.93%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.70 USD (1.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.43% (16.12 USD)
По эквити:
8.31% (100.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|147
|EURUSD
|104
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|118
|EURUSD
|44
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|0
|XAUUSD
|8
|GBPUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|18K
|EURUSD
|2.1K
|USDJPY
|973
|BTCUSD
|1.7K
|XAUUSD
|815
|GBPUSD
|-798
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.40 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.50 USD
Макс. убыток в серии: -12.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.52 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 120
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1915
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|1.01 × 83
|
ICMarketsSC-Live24
|1.20 × 335
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 754
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
Нет отзывов
