СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / IC 327
Duong Van Hung

IC 327

Duong Van Hung
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
ICMarketsSC-Live26
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
182 (70.81%)
Убыточных трейдов:
75 (29.18%)
Лучший трейд:
27.40 USD
Худший трейд:
-16.12 USD
Общая прибыль:
305.78 USD (31 904 pips)
Общий убыток:
-129.30 USD (9 122 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (20.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
83.74%
Макс. загрузка депозита:
13.75%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
9.44
Длинных трейдов:
174 (67.70%)
Коротких трейдов:
83 (32.30%)
Профит фактор:
2.36
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
1.68 USD
Средний убыток:
-1.72 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-12.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.12 USD (1)
Прирост в месяц:
6.18%
Годовой прогноз:
74.93%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.70 USD (1.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.43% (16.12 USD)
По эквити:
8.31% (100.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 147
EURUSD 104
USDJPY 3
BTCUSD 1
XAUUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 118
EURUSD 44
USDJPY 22
BTCUSD 0
XAUUSD 8
GBPUSD -16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 18K
EURUSD 2.1K
USDJPY 973
BTCUSD 1.7K
XAUUSD 815
GBPUSD -798
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.40 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.50 USD
Макс. убыток в серии: -12.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.52 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 120
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 1915
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live14
1.01 × 83
ICMarketsSC-Live24
1.20 × 335
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 754
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
еще 73...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.15 17:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.11.10 02:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 00:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 03:34
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.02% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 03:34
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.61% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 03:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IC 327
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
1.2K
USD
8
97%
257
70%
84%
2.36
0.69
USD
8%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.