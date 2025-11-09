- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
257
盈利交易:
182 (70.81%)
亏损交易:
75 (29.18%)
最好交易:
27.40 USD
最差交易:
-16.12 USD
毛利:
305.78 USD (31 904 pips)
毛利亏损:
-129.30 USD (9 122 pips)
最大连续赢利:
14 (20.50 USD)
最大连续盈利:
27.40 USD (1)
夏普比率:
0.24
交易活动:
84.99%
最大入金加载:
13.75%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
39
平均持有时间:
23 小时
采收率:
9.44
长期交易:
174 (67.70%)
短期交易:
83 (32.30%)
利润因子:
2.36
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
1.68 USD
平均损失:
-1.72 USD
最大连续失误:
3 (-12.38 USD)
最大连续亏损:
-16.12 USD (1)
每月增长:
6.18%
年度预测:
74.93%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.70 USD (1.54%)
相对跌幅:
结余:
1.43% (16.12 USD)
净值:
8.31% (100.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|147
|EURUSD
|104
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|118
|EURUSD
|44
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|0
|XAUUSD
|8
|GBPUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|18K
|EURUSD
|2.1K
|USDJPY
|973
|BTCUSD
|1.7K
|XAUUSD
|815
|GBPUSD
|-798
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.40 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +20.50 USD
最大连续亏损: -12.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.52 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 120
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1915
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|1.01 × 83
|
ICMarketsSC-Live24
|1.20 × 335
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 754
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
