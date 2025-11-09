SinaisSeções
Duong Van Hung

IC 327

Duong Van Hung
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
ICMarketsSC-Live26
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
259
Negociações com lucro:
183 (70.65%)
Negociações com perda:
76 (29.34%)
Melhor negociação:
27.40 USD
Pior negociação:
-16.12 USD
Lucro bruto:
307.46 USD (31 966 pips)
Perda bruta:
-130.09 USD (9 158 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (20.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.40 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
84.99%
Depósito máximo carregado:
13.75%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
9.49
Negociações longas:
176 (67.95%)
Negociações curtas:
83 (32.05%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
0.68 USD
Lucro médio:
1.68 USD
Perda média:
-1.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-12.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.12 USD (1)
Crescimento mensal:
5.80%
Previsão anual:
70.38%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.70 USD (1.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.43% (16.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.31% (100.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 147
EURUSD 106
USDJPY 3
BTCUSD 1
XAUUSD 1
GBPUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 118
EURUSD 45
USDJPY 22
BTCUSD 0
XAUUSD 8
GBPUSD -16
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 18K
EURUSD 2.1K
USDJPY 973
BTCUSD 1.7K
XAUUSD 815
GBPUSD -798
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.40 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +20.50 USD
Máxima perda consecutiva: -12.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.52 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 120
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 1915
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live14
1.01 × 83
ICMarketsSC-Live24
1.20 × 335
ICMarketsSC-Live25
1.22 × 754
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
73 mais ...
Sem comentários
2025.12.15 17:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.11.10 02:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Share of trading days is too low
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 00:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 03:34
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.02% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 03:34
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.61% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 03:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

