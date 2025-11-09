- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
259
Negociações com lucro:
183 (70.65%)
Negociações com perda:
76 (29.34%)
Melhor negociação:
27.40 USD
Pior negociação:
-16.12 USD
Lucro bruto:
307.46 USD (31 966 pips)
Perda bruta:
-130.09 USD (9 158 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (20.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.40 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
84.99%
Depósito máximo carregado:
13.75%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
9.49
Negociações longas:
176 (67.95%)
Negociações curtas:
83 (32.05%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
0.68 USD
Lucro médio:
1.68 USD
Perda média:
-1.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-12.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.12 USD (1)
Crescimento mensal:
5.80%
Previsão anual:
70.38%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.70 USD (1.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.43% (16.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.31% (100.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|147
|EURUSD
|106
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|118
|EURUSD
|45
|USDJPY
|22
|BTCUSD
|0
|XAUUSD
|8
|GBPUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|18K
|EURUSD
|2.1K
|USDJPY
|973
|BTCUSD
|1.7K
|XAUUSD
|815
|GBPUSD
|-798
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.40 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +20.50 USD
Máxima perda consecutiva: -12.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.52 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 120
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1915
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|1.01 × 83
|
ICMarketsSC-Live24
|1.20 × 335
|
ICMarketsSC-Live25
|1.22 × 754
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
Sem comentários
