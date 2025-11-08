- Büyüme
İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
205 (67.21%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (32.79%)
En iyi işlem:
32.94 USD
En kötü işlem:
-24.20 USD
Brüt kâr:
766.74 USD (683 943 pips)
Brüt zarar:
-241.13 USD (206 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (21.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.99 USD (8)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.38%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
9.74
Alış işlemleri:
151 (49.51%)
Satış işlemleri:
154 (50.49%)
Kâr faktörü:
3.18
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
3.74 USD
Ortalama zarar:
-2.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-53.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.94 USD (4)
Aylık büyüme:
53.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
53.94 USD (5.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.50% (39.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|258
|GBPUSD
|36
|USDJPY
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|440
|GBPUSD
|57
|USDJPY
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|468K
|GBPUSD
|6K
|USDJPY
|4.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
En iyi işlem: +32.94 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
Exness-Real17
|0.71 × 160
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|2.20 × 5
|
Tickmill-Live09
|2.75 × 4
|
PrimusMarkets-Live-6
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.38 × 61
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real16
|4.59 × 17
|
ICMarketsEU-Live17
|6.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|7.51 × 43
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
OctaFX-Real
|9.14 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|12.00 × 2
|
Exness-Real18
|13.39 × 1678
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
