Mailan Chatur Rohman

Scalping

Mailan Chatur Rohman
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
205 (67.21%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (32.79%)
En iyi işlem:
32.94 USD
En kötü işlem:
-24.20 USD
Brüt kâr:
766.74 USD (683 943 pips)
Brüt zarar:
-241.13 USD (206 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (21.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.99 USD (8)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.38%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
9.74
Alış işlemleri:
151 (49.51%)
Satış işlemleri:
154 (50.49%)
Kâr faktörü:
3.18
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
3.74 USD
Ortalama zarar:
-2.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-53.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.94 USD (4)
Aylık büyüme:
53.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
53.94 USD (5.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.50% (39.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 258
GBPUSD 36
USDJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 440
GBPUSD 57
USDJPY 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 468K
GBPUSD 6K
USDJPY 4.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.94 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
Exness-Real17
0.71 × 160
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Tickmill-Live10
1.00 × 2
PUPrime-Live
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live23
2.20 × 5
Tickmill-Live09
2.75 × 4
PrimusMarkets-Live-6
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.38 × 61
Exness-Real
4.00 × 1
Exness-Real16
4.59 × 17
ICMarketsEU-Live17
6.00 × 1
Pepperstone-Edge12
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
7.51 × 43
RoboForex-ECN
8.50 × 4
OctaFX-Real
9.14 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
12.00 × 2
Exness-Real18
13.39 × 1678
Exness-Real29
20.00 × 3
Using Scalping M5
Griding Averaging
İnceleme yok
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
