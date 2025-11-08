SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Scalping
Mailan Chatur Rohman

Scalping

Mailan Chatur Rohman
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
205 (67.21%)
Loss Trade:
100 (32.79%)
Best Trade:
32.94 USD
Worst Trade:
-24.20 USD
Profitto lordo:
766.74 USD (683 943 pips)
Perdita lorda:
-241.13 USD (206 018 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (21.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.99 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.38%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
9.74
Long Trade:
151 (49.51%)
Short Trade:
154 (50.49%)
Fattore di profitto:
3.18
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
3.74 USD
Perdita media:
-2.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-53.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.94 USD (4)
Crescita mensile:
53.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
53.94 USD (5.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.50% (39.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 258
GBPUSD 36
USDJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 440
GBPUSD 57
USDJPY 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 468K
GBPUSD 6K
USDJPY 4.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.94 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +21.50 USD
Massima perdita consecutiva: -53.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
Exness-Real17
0.71 × 160
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Tickmill-Live10
1.00 × 2
PUPrime-Live
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live23
2.20 × 5
Tickmill-Live09
2.75 × 4
PrimusMarkets-Live-6
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.38 × 61
Exness-Real
4.00 × 1
Exness-Real16
4.59 × 17
ICMarketsEU-Live17
6.00 × 1
Pepperstone-Edge12
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
7.51 × 43
RoboForex-ECN
8.50 × 4
OctaFX-Real
9.14 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
12.00 × 2
Exness-Real18
13.39 × 1678
Exness-Real29
20.00 × 3
Using Scalping M5
Griding Averaging
Non ci sono recensioni
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
