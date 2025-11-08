- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
205 (67.21%)
Loss Trade:
100 (32.79%)
Best Trade:
32.94 USD
Worst Trade:
-24.20 USD
Profitto lordo:
766.74 USD (683 943 pips)
Perdita lorda:
-241.13 USD (206 018 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (21.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.99 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.38%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
9.74
Long Trade:
151 (49.51%)
Short Trade:
154 (50.49%)
Fattore di profitto:
3.18
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
3.74 USD
Perdita media:
-2.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-53.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.94 USD (4)
Crescita mensile:
53.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
53.94 USD (5.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.50% (39.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|258
|GBPUSD
|36
|USDJPY
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|440
|GBPUSD
|57
|USDJPY
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|468K
|GBPUSD
|6K
|USDJPY
|4.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.94 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +21.50 USD
Massima perdita consecutiva: -53.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
Exness-Real17
|0.71 × 160
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|2.20 × 5
|
Tickmill-Live09
|2.75 × 4
|
PrimusMarkets-Live-6
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.38 × 61
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real16
|4.59 × 17
|
ICMarketsEU-Live17
|6.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|7.51 × 43
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
OctaFX-Real
|9.14 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|12.00 × 2
|
Exness-Real18
|13.39 × 1678
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Using Scalping M5
Griding Averaging
