- 자본
- 축소
트레이드:
763
이익 거래:
514 (67.36%)
손실 거래:
249 (32.63%)
최고의 거래:
32.94 USD
최악의 거래:
-42.84 USD
총 수익:
1 684.94 USD (1 557 521 pips)
총 손실:
-781.84 USD (708 947 pips)
연속 최대 이익:
12 (26.15 USD)
연속 최대 이익:
102.99 USD (8)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
13.65%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
64
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
4.29
롱(주식매수):
445 (58.32%)
숏(주식차입매도):
318 (41.68%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
1.18 USD
평균 이익:
3.28 USD
평균 손실:
-3.14 USD
연속 최대 손실:
7 (-171.61 USD)
연속 최대 손실:
-171.61 USD (7)
월별 성장률:
22.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
210.57 USD (11.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.31% (210.57 USD)
자본금별:
32.03% (333.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|685
|GBPUSD
|49
|USDJPY
|29
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|755
|GBPUSD
|70
|USDJPY
|78
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|830K
|GBPUSD
|7.4K
|USDJPY
|12K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +32.94 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +26.15 USD
연속 최대 손실: -171.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
Exness-Real17
|0.71 × 160
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|2.20 × 5
|
Tickmill-Live09
|2.75 × 4
|
PrimusMarkets-Live-6
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.38 × 61
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real16
|4.59 × 17
|
ICMarketsEU-Live17
|6.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|7.51 × 43
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
OctaFX-Real
|9.14 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|12.00 × 2
|
Exness-Real18
|13.39 × 1678
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Using Scalping M5
Griding Averaging
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
113%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
13
100%
763
67%
100%
2.15
1.18
USD
USD
32%
1:500