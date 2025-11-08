리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-Live18 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 GOMarketsMU-Real 2 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.50 × 2 Exness-Real17 0.71 × 160 ICTrading-Live29 1.00 × 1 GOMarketsMU-Real 10 1.00 × 2 Tickmill-Live10 1.00 × 2 PUPrime-Live 1.11 × 9 ICMarketsSC-Live23 2.20 × 5 Tickmill-Live09 2.75 × 4 PrimusMarkets-Live-6 3.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 3.38 × 61 Exness-Real 4.00 × 1 Exness-Real16 4.59 × 17 ICMarketsEU-Live17 6.00 × 1 Pepperstone-Edge12 6.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 7.51 × 43 RoboForex-ECN 8.50 × 4 OctaFX-Real 9.14 × 7 HFMarketsSV-Live Server 3 12.00 × 2 Exness-Real18 13.39 × 1678 Exness-Real29 20.00 × 3