交易:
678
盈利交易:
454 (66.96%)
亏损交易:
224 (33.04%)
最好交易:
32.94 USD
最差交易:
-42.84 USD
毛利:
1 515.96 USD (1 386 894 pips)
毛利亏损:
-709.96 USD (639 703 pips)
最大连续赢利:
12 (26.15 USD)
最大连续盈利:
102.99 USD (8)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.65%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
10 小时
采收率:
3.83
长期交易:
411 (60.62%)
短期交易:
267 (39.38%)
利润因子:
2.14
预期回报:
1.19 USD
平均利润:
3.34 USD
平均损失:
-3.17 USD
最大连续失误:
7 (-171.61 USD)
最大连续亏损:
-171.61 USD (7)
每月增长:
6.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
210.57 USD (11.25%)
相对跌幅:
结余:
14.31% (210.57 USD)
净值:
32.03% (333.34 USD)
