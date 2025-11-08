SignaleKategorien
Mailan Chatur Rohman

Scalping

Mailan Chatur Rohman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 97%
Exness-Real18
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
688
Gewinntrades:
462 (67.15%)
Verlusttrades:
226 (32.85%)
Bester Trade:
32.94 USD
Schlechtester Trade:
-42.84 USD
Bruttoprofit:
1 530.76 USD (1 402 568 pips)
Bruttoverlust:
-715.75 USD (645 280 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (26.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
102.99 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.65%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
3.87
Long-Positionen:
414 (60.17%)
Short-Positionen:
274 (39.83%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-171.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-171.61 USD (7)
Wachstum pro Monat :
5.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
210.57 USD (11.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.31% (210.57 USD)
Kapital:
32.03% (333.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 612
GBPUSD 49
USDJPY 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 673
GBPUSD 70
USDJPY 72
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 740K
GBPUSD 7.4K
USDJPY 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +32.94 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -171.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
Exness-Real17
0.71 × 160
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Tickmill-Live10
1.00 × 2
PUPrime-Live
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live23
2.20 × 5
Tickmill-Live09
2.75 × 4
PrimusMarkets-Live-6
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.38 × 61
Exness-Real
4.00 × 1
Exness-Real16
4.59 × 17
ICMarketsEU-Live17
6.00 × 1
Pepperstone-Edge12
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
7.51 × 43
RoboForex-ECN
8.50 × 4
OctaFX-Real
9.14 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
12.00 × 2
Exness-Real18
13.39 × 1678
Exness-Real29
20.00 × 3
Using Scalping M5
Griding Averaging
Keine Bewertungen
2025.12.24 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
