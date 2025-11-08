- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
688
Gewinntrades:
462 (67.15%)
Verlusttrades:
226 (32.85%)
Bester Trade:
32.94 USD
Schlechtester Trade:
-42.84 USD
Bruttoprofit:
1 530.76 USD (1 402 568 pips)
Bruttoverlust:
-715.75 USD (645 280 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (26.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
102.99 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.65%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
3.87
Long-Positionen:
414 (60.17%)
Short-Positionen:
274 (39.83%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-171.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-171.61 USD (7)
Wachstum pro Monat :
5.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
210.57 USD (11.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.31% (210.57 USD)
Kapital:
32.03% (333.34 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|612
|GBPUSD
|49
|USDJPY
|27
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|673
|GBPUSD
|70
|USDJPY
|72
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|740K
|GBPUSD
|7.4K
|USDJPY
|11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +32.94 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -171.61 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
Exness-Real17
|0.71 × 160
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|2.20 × 5
|
Tickmill-Live09
|2.75 × 4
|
PrimusMarkets-Live-6
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.38 × 61
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real16
|4.59 × 17
|
ICMarketsEU-Live17
|6.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|7.51 × 43
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
OctaFX-Real
|9.14 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|12.00 × 2
|
Exness-Real18
|13.39 × 1678
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Using Scalping M5
Griding Averaging
Keine Bewertungen
