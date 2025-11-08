SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Scalping
Mailan Chatur Rohman

Scalping

Mailan Chatur Rohman
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 96%
Exness-Real18
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
681
Negociações com lucro:
457 (67.10%)
Negociações com perda:
224 (32.89%)
Melhor negociação:
32.94 USD
Pior negociação:
-42.84 USD
Lucro bruto:
1 520.96 USD (1 392 217 pips)
Perda bruta:
-709.96 USD (639 703 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (26.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
102.99 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
3.85
Negociações longas:
414 (60.79%)
Negociações curtas:
267 (39.21%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
1.19 USD
Lucro médio:
3.33 USD
Perda média:
-3.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-171.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-171.61 USD (7)
Crescimento mensal:
6.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
210.57 USD (11.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.31% (210.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.03% (333.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 605
GBPUSD 49
USDJPY 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 669
GBPUSD 70
USDJPY 72
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 735K
GBPUSD 7.4K
USDJPY 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32.94 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +26.15 USD
Máxima perda consecutiva: -171.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
Exness-Real17
0.71 × 160
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Tickmill-Live10
1.00 × 2
PUPrime-Live
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live23
2.20 × 5
Tickmill-Live09
2.75 × 4
PrimusMarkets-Live-6
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.38 × 61
Exness-Real
4.00 × 1
Exness-Real16
4.59 × 17
ICMarketsEU-Live17
6.00 × 1
Pepperstone-Edge12
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
7.51 × 43
RoboForex-ECN
8.50 × 4
OctaFX-Real
9.14 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
12.00 × 2
Exness-Real18
13.39 × 1678
Exness-Real29
20.00 × 3
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Using Scalping M5
Griding Averaging
Sem comentários
2025.12.24 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Scalping
30 USD por mês
96%
0
0
USD
1.1K
USD
12
100%
681
67%
100%
2.14
1.19
USD
32%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.