- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
681
Negociações com lucro:
457 (67.10%)
Negociações com perda:
224 (32.89%)
Melhor negociação:
32.94 USD
Pior negociação:
-42.84 USD
Lucro bruto:
1 520.96 USD (1 392 217 pips)
Perda bruta:
-709.96 USD (639 703 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (26.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
102.99 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
3.85
Negociações longas:
414 (60.79%)
Negociações curtas:
267 (39.21%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
1.19 USD
Lucro médio:
3.33 USD
Perda média:
-3.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-171.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-171.61 USD (7)
Crescimento mensal:
6.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
210.57 USD (11.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.31% (210.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.03% (333.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|605
|GBPUSD
|49
|USDJPY
|27
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|669
|GBPUSD
|70
|USDJPY
|72
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|735K
|GBPUSD
|7.4K
|USDJPY
|11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +32.94 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +26.15 USD
Máxima perda consecutiva: -171.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
Exness-Real17
|0.71 × 160
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|2.20 × 5
|
Tickmill-Live09
|2.75 × 4
|
PrimusMarkets-Live-6
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.38 × 61
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real16
|4.59 × 17
|
ICMarketsEU-Live17
|6.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|7.51 × 43
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
OctaFX-Real
|9.14 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|12.00 × 2
|
Exness-Real18
|13.39 × 1678
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Using Scalping M5
Griding Averaging
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
96%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
100%
681
67%
100%
2.14
1.19
USD
USD
32%
1:500