- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
681
利益トレード:
457 (67.10%)
損失トレード:
224 (32.89%)
ベストトレード:
32.94 USD
最悪のトレード:
-42.84 USD
総利益:
1 520.96 USD (1 392 217 pips)
総損失:
-709.96 USD (639 703 pips)
最大連続の勝ち:
12 (26.15 USD)
最大連続利益:
102.99 USD (8)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
3.85
長いトレード:
414 (60.79%)
短いトレード:
267 (39.21%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
1.19 USD
平均利益:
3.33 USD
平均損失:
-3.17 USD
最大連続の負け:
7 (-171.61 USD)
最大連続損失:
-171.61 USD (7)
月間成長:
6.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
210.57 USD (11.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.31% (210.57 USD)
エクイティによる:
32.03% (333.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|605
|GBPUSD
|49
|USDJPY
|27
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|669
|GBPUSD
|70
|USDJPY
|72
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|735K
|GBPUSD
|7.4K
|USDJPY
|11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +32.94 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +26.15 USD
最大連続損失: -171.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
Exness-Real17
|0.71 × 160
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|2.20 × 5
|
Tickmill-Live09
|2.75 × 4
|
PrimusMarkets-Live-6
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.38 × 61
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real16
|4.59 × 17
|
ICMarketsEU-Live17
|6.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|7.51 × 43
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
OctaFX-Real
|9.14 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|12.00 × 2
|
Exness-Real18
|13.39 × 1678
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Using Scalping M5
Griding Averaging
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
96%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
100%
681
67%
100%
2.14
1.19
USD
USD
32%
1:500