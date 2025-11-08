シグナルセクション
Mailan Chatur Rohman

Scalping

Mailan Chatur Rohman
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 96%
Exness-Real18
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
681
利益トレード:
457 (67.10%)
損失トレード:
224 (32.89%)
ベストトレード:
32.94 USD
最悪のトレード:
-42.84 USD
総利益:
1 520.96 USD (1 392 217 pips)
総損失:
-709.96 USD (639 703 pips)
最大連続の勝ち:
12 (26.15 USD)
最大連続利益:
102.99 USD (8)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
3.85
長いトレード:
414 (60.79%)
短いトレード:
267 (39.21%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
1.19 USD
平均利益:
3.33 USD
平均損失:
-3.17 USD
最大連続の負け:
7 (-171.61 USD)
最大連続損失:
-171.61 USD (7)
月間成長:
6.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
210.57 USD (11.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.31% (210.57 USD)
エクイティによる:
32.03% (333.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 605
GBPUSD 49
USDJPY 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 669
GBPUSD 70
USDJPY 72
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 735K
GBPUSD 7.4K
USDJPY 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +32.94 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +26.15 USD
最大連続損失: -171.61 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
Exness-Real17
0.71 × 160
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Tickmill-Live10
1.00 × 2
PUPrime-Live
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live23
2.20 × 5
Tickmill-Live09
2.75 × 4
PrimusMarkets-Live-6
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.38 × 61
Exness-Real
4.00 × 1
Exness-Real16
4.59 × 17
ICMarketsEU-Live17
6.00 × 1
Pepperstone-Edge12
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
7.51 × 43
RoboForex-ECN
8.50 × 4
OctaFX-Real
9.14 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
12.00 × 2
Exness-Real18
13.39 × 1678
Exness-Real29
20.00 × 3
Using Scalping M5
Griding Averaging
レビューなし
2025.12.24 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
