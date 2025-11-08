SignauxSections
Mailan Chatur Rohman

Scalping

Mailan Chatur Rohman
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
305
Bénéfice trades:
205 (67.21%)
Perte trades:
100 (32.79%)
Meilleure transaction:
32.94 USD
Pire transaction:
-24.20 USD
Bénéfice brut:
766.74 USD (683 943 pips)
Perte brute:
-241.13 USD (206 018 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (21.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.99 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.38%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
9.74
Longs trades:
151 (49.51%)
Courts trades:
154 (50.49%)
Facteur de profit:
3.18
Rendement attendu:
1.72 USD
Bénéfice moyen:
3.74 USD
Perte moyenne:
-2.41 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-53.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-53.94 USD (4)
Croissance mensuelle:
53.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
53.94 USD (5.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
3.50% (39.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 258
GBPUSD 36
USDJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 440
GBPUSD 57
USDJPY 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 468K
GBPUSD 6K
USDJPY 4.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.94 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +21.50 USD
Perte consécutive maximale: -53.94 USD

Using Scalping M5
Griding Averaging
Aucun avis
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
