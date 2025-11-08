SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Scalping
Mailan Chatur Rohman

Scalping

Mailan Chatur Rohman
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 96%
Exness-Real18
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
681
Transacciones Rentables:
457 (67.10%)
Transacciones Irrentables:
224 (32.89%)
Mejor transacción:
32.94 USD
Peor transacción:
-42.84 USD
Beneficio Bruto:
1 520.96 USD (1 392 217 pips)
Pérdidas Brutas:
-709.96 USD (639 703 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (26.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
102.99 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.65%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
3.85
Transacciones Largas:
414 (60.79%)
Transacciones Cortas:
267 (39.21%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
1.19 USD
Beneficio medio:
3.33 USD
Pérdidas medias:
-3.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-171.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-171.61 USD (7)
Crecimiento al mes:
6.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
210.57 USD (11.25%)
Reducción relativa:
De balance:
14.31% (210.57 USD)
De fondos:
32.03% (333.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 605
GBPUSD 49
USDJPY 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 669
GBPUSD 70
USDJPY 72
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 735K
GBPUSD 7.4K
USDJPY 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +32.94 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +26.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -171.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
Exness-Real17
0.71 × 160
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Tickmill-Live10
1.00 × 2
PUPrime-Live
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live23
2.20 × 5
Tickmill-Live09
2.75 × 4
PrimusMarkets-Live-6
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.38 × 61
Exness-Real
4.00 × 1
Exness-Real16
4.59 × 17
ICMarketsEU-Live17
6.00 × 1
Pepperstone-Edge12
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
7.51 × 43
RoboForex-ECN
8.50 × 4
OctaFX-Real
9.14 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
12.00 × 2
Exness-Real18
13.39 × 1678
Exness-Real29
20.00 × 3
Using Scalping M5
Griding Averaging
No hay comentarios
2025.12.24 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
