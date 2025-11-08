- Incremento
Total de Trades:
681
Transacciones Rentables:
457 (67.10%)
Transacciones Irrentables:
224 (32.89%)
Mejor transacción:
32.94 USD
Peor transacción:
-42.84 USD
Beneficio Bruto:
1 520.96 USD (1 392 217 pips)
Pérdidas Brutas:
-709.96 USD (639 703 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (26.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
102.99 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.65%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
3.85
Transacciones Largas:
414 (60.79%)
Transacciones Cortas:
267 (39.21%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
1.19 USD
Beneficio medio:
3.33 USD
Pérdidas medias:
-3.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-171.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-171.61 USD (7)
Crecimiento al mes:
6.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
210.57 USD (11.25%)
Reducción relativa:
De balance:
14.31% (210.57 USD)
De fondos:
32.03% (333.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|605
|GBPUSD
|49
|USDJPY
|27
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|669
|GBPUSD
|70
|USDJPY
|72
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|735K
|GBPUSD
|7.4K
|USDJPY
|11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
Exness-Real17
|0.71 × 160
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|2.20 × 5
|
Tickmill-Live09
|2.75 × 4
|
PrimusMarkets-Live-6
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.38 × 61
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real16
|4.59 × 17
|
ICMarketsEU-Live17
|6.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|7.51 × 43
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
OctaFX-Real
|9.14 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|12.00 × 2
|
Exness-Real18
|13.39 × 1678
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Using Scalping M5
Griding Averaging
