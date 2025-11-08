- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
677
Прибыльных трейдов:
453 (66.91%)
Убыточных трейдов:
224 (33.09%)
Лучший трейд:
32.94 USD
Худший трейд:
-42.84 USD
Общая прибыль:
1 513.08 USD (1 383 906 pips)
Общий убыток:
-709.96 USD (639 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (26.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
102.99 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.65%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
3.81
Длинных трейдов:
410 (60.56%)
Коротких трейдов:
267 (39.44%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
1.19 USD
Средняя прибыль:
3.34 USD
Средний убыток:
-3.17 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-171.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-171.61 USD (7)
Прирост в месяц:
7.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
210.57 USD (11.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.31% (210.57 USD)
По эквити:
32.03% (333.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|601
|GBPUSD
|49
|USDJPY
|27
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|661
|GBPUSD
|70
|USDJPY
|72
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|727K
|GBPUSD
|7.4K
|USDJPY
|11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.94 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +26.15 USD
Макс. убыток в серии: -171.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 2
|
Exness-Real17
|0.71 × 160
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|2.20 × 5
|
Tickmill-Live09
|2.75 × 4
|
PrimusMarkets-Live-6
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.38 × 61
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real16
|4.59 × 17
|
ICMarketsEU-Live17
|6.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|7.51 × 43
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
OctaFX-Real
|9.14 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|12.00 × 2
|
Exness-Real18
|13.39 × 1678
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Using Scalping M5
Griding Averaging
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
95%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
11
100%
677
66%
100%
2.13
1.19
USD
USD
32%
1:500