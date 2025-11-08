СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Scalping
Mailan Chatur Rohman

Scalping

Mailan Chatur Rohman
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 95%
Exness-Real18
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
677
Прибыльных трейдов:
453 (66.91%)
Убыточных трейдов:
224 (33.09%)
Лучший трейд:
32.94 USD
Худший трейд:
-42.84 USD
Общая прибыль:
1 513.08 USD (1 383 906 pips)
Общий убыток:
-709.96 USD (639 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (26.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
102.99 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.65%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
3.81
Длинных трейдов:
410 (60.56%)
Коротких трейдов:
267 (39.44%)
Профит фактор:
2.13
Мат. ожидание:
1.19 USD
Средняя прибыль:
3.34 USD
Средний убыток:
-3.17 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-171.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-171.61 USD (7)
Прирост в месяц:
7.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
210.57 USD (11.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.31% (210.57 USD)
По эквити:
32.03% (333.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 601
GBPUSD 49
USDJPY 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 661
GBPUSD 70
USDJPY 72
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 727K
GBPUSD 7.4K
USDJPY 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.94 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +26.15 USD
Макс. убыток в серии: -171.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 2
Exness-Real17
0.71 × 160
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 2
Tickmill-Live10
1.00 × 2
PUPrime-Live
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live23
2.20 × 5
Tickmill-Live09
2.75 × 4
PrimusMarkets-Live-6
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.38 × 61
Exness-Real
4.00 × 1
Exness-Real16
4.59 × 17
ICMarketsEU-Live17
6.00 × 1
Pepperstone-Edge12
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
7.51 × 43
RoboForex-ECN
8.50 × 4
OctaFX-Real
9.14 × 7
HFMarketsSV-Live Server 3
12.00 × 2
Exness-Real18
13.39 × 1678
Exness-Real29
20.00 × 3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Using Scalping M5
Griding Averaging
Нет отзывов
2025.12.24 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Scalping
30 USD в месяц
95%
0
0
USD
1K
USD
11
100%
677
66%
100%
2.13
1.19
USD
32%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.