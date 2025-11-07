SinyallerBölümler
Hai Yang Wu

Low Risk Trading For Forx

Hai Yang Wu
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 153%
ECMarkets-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
543
Kârla kapanan işlemler:
506 (93.18%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (6.81%)
En iyi işlem:
40.68 USD
En kötü işlem:
-24.23 USD
Brüt kâr:
970.09 USD (46 300 pips)
Brüt zarar:
-229.15 USD (10 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
124 (112.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
309.71 USD (89)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.44%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.41
Alış işlemleri:
275 (50.64%)
Satış işlemleri:
268 (49.36%)
Kâr faktörü:
4.23
Beklenen getiri:
1.36 USD
Ortalama kâr:
1.92 USD
Ortalama zarar:
-6.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-27.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.21 USD (4)
Aylık büyüme:
12.75%
Yıllık tahmin:
154.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
99.95 USD (8.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.97% (99.95 USD)
Varlığa göre:
0.68% (6.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 304
AUDCAD 134
XAUUSD 48
GBPJPY 13
GBPAUD 12
EURJPY 8
EURUSD 6
USDJPY 6
GBPUSD 6
XAGUSD 4
AUDNZD 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 390
AUDCAD 67
XAUUSD 177
GBPJPY 20
GBPAUD 35
EURJPY 14
EURUSD 4
USDJPY 6
GBPUSD 4
XAGUSD 15
AUDNZD 1
EURNZD 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 12K
AUDCAD 7.4K
XAUUSD 9.2K
GBPJPY 1.9K
GBPAUD 2.2K
EURJPY 1.2K
EURUSD 294
USDJPY 578
GBPUSD 397
XAGUSD 157
AUDNZD 34
EURNZD 503
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.68 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 89
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +112.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ECMarkets-Live06
0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
0.81 × 305
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.