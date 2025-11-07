SegnaliSezioni
Hai Yang Wu

Low Risk Trading For Forx

Hai Yang Wu
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 153%
ECMarkets-Live05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
543
Profit Trade:
506 (93.18%)
Loss Trade:
37 (6.81%)
Best Trade:
40.68 USD
Worst Trade:
-24.23 USD
Profitto lordo:
970.09 USD (46 300 pips)
Perdita lorda:
-229.15 USD (10 736 pips)
Vincite massime consecutive:
124 (112.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
309.71 USD (89)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.44%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.41
Long Trade:
275 (50.64%)
Short Trade:
268 (49.36%)
Fattore di profitto:
4.23
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
1.92 USD
Perdita media:
-6.19 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-27.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-95.21 USD (4)
Crescita mensile:
12.75%
Previsione annuale:
154.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
99.95 USD (8.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.97% (99.95 USD)
Per equità:
0.68% (6.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 304
AUDCAD 134
XAUUSD 48
GBPJPY 13
GBPAUD 12
EURJPY 8
EURUSD 6
USDJPY 6
GBPUSD 6
XAGUSD 4
AUDNZD 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 390
AUDCAD 67
XAUUSD 177
GBPJPY 20
GBPAUD 35
EURJPY 14
EURUSD 4
USDJPY 6
GBPUSD 4
XAGUSD 15
AUDNZD 1
EURNZD 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 12K
AUDCAD 7.4K
XAUUSD 9.2K
GBPJPY 1.9K
GBPAUD 2.2K
EURJPY 1.2K
EURUSD 294
USDJPY 578
GBPUSD 397
XAGUSD 157
AUDNZD 34
EURNZD 503
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.68 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 89
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +112.46 USD
Massima perdita consecutiva: -27.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ECMarkets-Live06
0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
0.81 × 305
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
Non ci sono recensioni
