- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
543
Profit Trade:
506 (93.18%)
Loss Trade:
37 (6.81%)
Best Trade:
40.68 USD
Worst Trade:
-24.23 USD
Profitto lordo:
970.09 USD (46 300 pips)
Perdita lorda:
-229.15 USD (10 736 pips)
Vincite massime consecutive:
124 (112.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
309.71 USD (89)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.44%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.41
Long Trade:
275 (50.64%)
Short Trade:
268 (49.36%)
Fattore di profitto:
4.23
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
1.92 USD
Perdita media:
-6.19 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-27.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-95.21 USD (4)
Crescita mensile:
12.75%
Previsione annuale:
154.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
99.95 USD (8.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.97% (99.95 USD)
Per equità:
0.68% (6.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|304
|AUDCAD
|134
|XAUUSD
|48
|GBPJPY
|13
|GBPAUD
|12
|EURJPY
|8
|EURUSD
|6
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|XAGUSD
|4
|AUDNZD
|1
|EURNZD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|390
|AUDCAD
|67
|XAUUSD
|177
|GBPJPY
|20
|GBPAUD
|35
|EURJPY
|14
|EURUSD
|4
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|15
|AUDNZD
|1
|EURNZD
|8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|12K
|AUDCAD
|7.4K
|XAUUSD
|9.2K
|GBPJPY
|1.9K
|GBPAUD
|2.2K
|EURJPY
|1.2K
|EURUSD
|294
|USDJPY
|578
|GBPUSD
|397
|XAGUSD
|157
|AUDNZD
|34
|EURNZD
|503
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.68 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 89
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +112.46 USD
Massima perdita consecutiva: -27.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ECMarkets-Live06
|0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
|0.81 × 305
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
153%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
23
0%
543
93%
100%
4.23
1.36
USD
USD
11%
1:500