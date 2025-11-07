СигналыРазделы
Hai Yang Wu

Position Sizing Trader

Hai Yang Wu
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 341%
ECMarkets-Live05
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
656
Прибыльных трейдов:
612 (93.29%)
Убыточных трейдов:
44 (6.71%)
Лучший трейд:
96.92 USD
Худший трейд:
-24.23 USD
Общая прибыль:
1 950.69 USD (79 691 pips)
Общий убыток:
-259.82 USD (12 293 pips)
Макс. серия выигрышей:
124 (112.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
605.44 USD (67)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
16.92
Длинных трейдов:
363 (55.34%)
Коротких трейдов:
293 (44.66%)
Профит фактор:
7.51
Мат. ожидание:
2.58 USD
Средняя прибыль:
3.19 USD
Средний убыток:
-5.91 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-27.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.21 USD (4)
Прирост в месяц:
15.96%
Годовой прогноз:
193.66%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
99.95 USD (8.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.97% (99.95 USD)
По эквити:
50.57% (1 079.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 320
AUDCAD 142
XAUUSD 93
GBPAUD 29
EURNZD 18
GBPJPY 13
GBPUSD 9
EURJPY 8
EURUSD 6
USDJPY 6
NZDCAD 6
XAGUSD 4
AUDNZD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 458
AUDCAD 73
XAUUSD 869
GBPAUD 113
EURNZD 66
GBPJPY 20
GBPUSD 30
EURJPY 14
EURUSD 4
USDJPY 6
NZDCAD 20
XAGUSD 15
AUDNZD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 13K
AUDCAD 7.8K
XAUUSD 31K
GBPAUD 4.8K
EURNZD 4K
GBPJPY 1.9K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 1.2K
EURUSD 294
USDJPY 578
NZDCAD 839
XAGUSD 157
AUDNZD 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +96.92 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 67
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +112.46 USD
Макс. убыток в серии: -27.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ECMarkets-Live06
0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
0.76 × 329
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
Нет отзывов
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
A large drawdown may occur on the account again
