Всего трейдов:
656
Прибыльных трейдов:
612 (93.29%)
Убыточных трейдов:
44 (6.71%)
Лучший трейд:
96.92 USD
Худший трейд:
-24.23 USD
Общая прибыль:
1 950.69 USD (79 691 pips)
Общий убыток:
-259.82 USD (12 293 pips)
Макс. серия выигрышей:
124 (112.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
605.44 USD (67)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
16.92
Длинных трейдов:
363 (55.34%)
Коротких трейдов:
293 (44.66%)
Профит фактор:
7.51
Мат. ожидание:
2.58 USD
Средняя прибыль:
3.19 USD
Средний убыток:
-5.91 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-27.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.21 USD (4)
Прирост в месяц:
15.96%
Годовой прогноз:
193.66%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
99.95 USD (8.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.97% (99.95 USD)
По эквити:
50.57% (1 079.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|320
|AUDCAD
|142
|XAUUSD
|93
|GBPAUD
|29
|EURNZD
|18
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|8
|EURUSD
|6
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|6
|XAGUSD
|4
|AUDNZD
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|458
|AUDCAD
|73
|XAUUSD
|869
|GBPAUD
|113
|EURNZD
|66
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|30
|EURJPY
|14
|EURUSD
|4
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|20
|XAGUSD
|15
|AUDNZD
|2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|13K
|AUDCAD
|7.8K
|XAUUSD
|31K
|GBPAUD
|4.8K
|EURNZD
|4K
|GBPJPY
|1.9K
|GBPUSD
|1.3K
|EURJPY
|1.2K
|EURUSD
|294
|USDJPY
|578
|NZDCAD
|839
|XAGUSD
|157
|AUDNZD
|93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.76 × 329
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
