- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
656
Transacciones Rentables:
612 (93.29%)
Transacciones Irrentables:
44 (6.71%)
Mejor transacción:
96.92 USD
Peor transacción:
-24.23 USD
Beneficio Bruto:
1 950.69 USD (79 691 pips)
Pérdidas Brutas:
-259.82 USD (12 293 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
124 (112.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
605.44 USD (67)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
19.65%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
16.92
Transacciones Largas:
363 (55.34%)
Transacciones Cortas:
293 (44.66%)
Factor de Beneficio:
7.51
Beneficio Esperado:
2.58 USD
Beneficio medio:
3.19 USD
Pérdidas medias:
-5.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-27.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-95.21 USD (4)
Crecimiento al mes:
15.96%
Pronóstico anual:
193.66%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
99.95 USD (8.20%)
Reducción relativa:
De balance:
10.97% (99.95 USD)
De fondos:
50.57% (1 079.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|320
|AUDCAD
|142
|XAUUSD
|93
|GBPAUD
|29
|EURNZD
|18
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|8
|EURUSD
|6
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|6
|XAGUSD
|4
|AUDNZD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|458
|AUDCAD
|73
|XAUUSD
|869
|GBPAUD
|113
|EURNZD
|66
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|30
|EURJPY
|14
|EURUSD
|4
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|20
|XAGUSD
|15
|AUDNZD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|13K
|AUDCAD
|7.8K
|XAUUSD
|31K
|GBPAUD
|4.8K
|EURNZD
|4K
|GBPJPY
|1.9K
|GBPUSD
|1.3K
|EURJPY
|1.2K
|EURUSD
|294
|USDJPY
|578
|NZDCAD
|839
|XAGUSD
|157
|AUDNZD
|93
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +96.92 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 67
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +112.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.76 × 329
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
341%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
28
5%
656
93%
100%
7.50
2.58
USD
USD
51%
1:500