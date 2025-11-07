SeñalesSecciones
Hai Yang Wu

Position Sizing Trader

Hai Yang Wu
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 341%
ECMarkets-Live05
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
656
Transacciones Rentables:
612 (93.29%)
Transacciones Irrentables:
44 (6.71%)
Mejor transacción:
96.92 USD
Peor transacción:
-24.23 USD
Beneficio Bruto:
1 950.69 USD (79 691 pips)
Pérdidas Brutas:
-259.82 USD (12 293 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
124 (112.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
605.44 USD (67)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
19.65%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
16.92
Transacciones Largas:
363 (55.34%)
Transacciones Cortas:
293 (44.66%)
Factor de Beneficio:
7.51
Beneficio Esperado:
2.58 USD
Beneficio medio:
3.19 USD
Pérdidas medias:
-5.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-27.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-95.21 USD (4)
Crecimiento al mes:
15.96%
Pronóstico anual:
193.66%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
99.95 USD (8.20%)
Reducción relativa:
De balance:
10.97% (99.95 USD)
De fondos:
50.57% (1 079.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 320
AUDCAD 142
XAUUSD 93
GBPAUD 29
EURNZD 18
GBPJPY 13
GBPUSD 9
EURJPY 8
EURUSD 6
USDJPY 6
NZDCAD 6
XAGUSD 4
AUDNZD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 458
AUDCAD 73
XAUUSD 869
GBPAUD 113
EURNZD 66
GBPJPY 20
GBPUSD 30
EURJPY 14
EURUSD 4
USDJPY 6
NZDCAD 20
XAGUSD 15
AUDNZD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 13K
AUDCAD 7.8K
XAUUSD 31K
GBPAUD 4.8K
EURNZD 4K
GBPJPY 1.9K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 1.2K
EURUSD 294
USDJPY 578
NZDCAD 839
XAGUSD 157
AUDNZD 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +96.92 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 67
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +112.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ECMarkets-Live06
0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
0.76 × 329
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
No hay comentarios
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
A large drawdown may occur on the account again
