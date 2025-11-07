- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
656
利益トレード:
612 (93.29%)
損失トレード:
44 (6.71%)
ベストトレード:
96.92 USD
最悪のトレード:
-24.23 USD
総利益:
1 950.69 USD (79 691 pips)
総損失:
-259.82 USD (12 293 pips)
最大連続の勝ち:
124 (112.46 USD)
最大連続利益:
605.44 USD (67)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
19.65%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
16.92
長いトレード:
363 (55.34%)
短いトレード:
293 (44.66%)
プロフィットファクター:
7.51
期待されたペイオフ:
2.58 USD
平均利益:
3.19 USD
平均損失:
-5.91 USD
最大連続の負け:
13 (-27.32 USD)
最大連続損失:
-95.21 USD (4)
月間成長:
15.96%
年間予想:
193.66%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
99.95 USD (8.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.97% (99.95 USD)
エクイティによる:
50.57% (1 079.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|320
|AUDCAD
|142
|XAUUSD
|93
|GBPAUD
|29
|EURNZD
|18
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|8
|EURUSD
|6
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|6
|XAGUSD
|4
|AUDNZD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|458
|AUDCAD
|73
|XAUUSD
|869
|GBPAUD
|113
|EURNZD
|66
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|30
|EURJPY
|14
|EURUSD
|4
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|20
|XAGUSD
|15
|AUDNZD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|13K
|AUDCAD
|7.8K
|XAUUSD
|31K
|GBPAUD
|4.8K
|EURNZD
|4K
|GBPJPY
|1.9K
|GBPUSD
|1.3K
|EURJPY
|1.2K
|EURUSD
|294
|USDJPY
|578
|NZDCAD
|839
|XAGUSD
|157
|AUDNZD
|93
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +96.92 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 67
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +112.46 USD
最大連続損失: -27.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.76 × 329
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
レビューなし
