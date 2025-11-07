シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Position Sizing Trader
Hai Yang Wu

Position Sizing Trader

Hai Yang Wu
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 341%
ECMarkets-Live05
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
656
利益トレード:
612 (93.29%)
損失トレード:
44 (6.71%)
ベストトレード:
96.92 USD
最悪のトレード:
-24.23 USD
総利益:
1 950.69 USD (79 691 pips)
総損失:
-259.82 USD (12 293 pips)
最大連続の勝ち:
124 (112.46 USD)
最大連続利益:
605.44 USD (67)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
19.65%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
16.92
長いトレード:
363 (55.34%)
短いトレード:
293 (44.66%)
プロフィットファクター:
7.51
期待されたペイオフ:
2.58 USD
平均利益:
3.19 USD
平均損失:
-5.91 USD
最大連続の負け:
13 (-27.32 USD)
最大連続損失:
-95.21 USD (4)
月間成長:
15.96%
年間予想:
193.66%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
99.95 USD (8.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.97% (99.95 USD)
エクイティによる:
50.57% (1 079.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 320
AUDCAD 142
XAUUSD 93
GBPAUD 29
EURNZD 18
GBPJPY 13
GBPUSD 9
EURJPY 8
EURUSD 6
USDJPY 6
NZDCAD 6
XAGUSD 4
AUDNZD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 458
AUDCAD 73
XAUUSD 869
GBPAUD 113
EURNZD 66
GBPJPY 20
GBPUSD 30
EURJPY 14
EURUSD 4
USDJPY 6
NZDCAD 20
XAGUSD 15
AUDNZD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 13K
AUDCAD 7.8K
XAUUSD 31K
GBPAUD 4.8K
EURNZD 4K
GBPJPY 1.9K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 1.2K
EURUSD 294
USDJPY 578
NZDCAD 839
XAGUSD 157
AUDNZD 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +96.92 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 67
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +112.46 USD
最大連続損失: -27.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ECMarkets-Live06
0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
0.76 × 329
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
レビューなし
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
A large drawdown may occur on the account again
