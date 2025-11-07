시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Position Sizing Trader
Hai Yang Wu

Position Sizing Trader

0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 344%
ECMarkets-Live05
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
660
이익 거래:
616 (93.33%)
손실 거래:
44 (6.67%)
최고의 거래:
96.92 USD
최악의 거래:
-24.23 USD
총 수익:
1 984.15 USD (81 545 pips)
총 손실:
-259.82 USD (12 293 pips)
연속 최대 이익:
124 (112.46 USD)
연속 최대 이익:
605.44 USD (67)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
19.65%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
17.25
롱(주식매수):
367 (55.61%)
숏(주식차입매도):
293 (44.39%)
수익 요인:
7.64
기대수익:
2.61 USD
평균 이익:
3.22 USD
평균 손실:
-5.91 USD
연속 최대 손실:
13 (-27.32 USD)
연속 최대 손실:
-95.21 USD (4)
월별 성장률:
1.43%
연간 예측:
17.32%
Algo 트레이딩:
5%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
99.95 USD (8.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.97% (99.95 USD)
자본금별:
50.57% (1 079.65 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDUSD 320
AUDCAD 143
XAUUSD 93
GBPAUD 30
EURNZD 20
GBPJPY 13
GBPUSD 9
EURJPY 8
EURUSD 6
USDJPY 6
NZDCAD 6
XAGUSD 4
AUDNZD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDUSD 458
AUDCAD 75
XAUUSD 869
GBPAUD 128
EURNZD 83
GBPJPY 20
GBPUSD 30
EURJPY 14
EURUSD 4
USDJPY 6
NZDCAD 20
XAGUSD 15
AUDNZD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDUSD 13K
AUDCAD 7.8K
XAUUSD 31K
GBPAUD 5.5K
EURNZD 5.1K
GBPJPY 1.9K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 1.2K
EURUSD 294
USDJPY 578
NZDCAD 839
XAGUSD 157
AUDNZD 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +96.92 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 67
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +112.46 USD
연속 최대 손실: -27.32 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ECMarkets-Live06
0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
0.76 × 329
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
리뷰 없음
2025.12.29 14:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.29 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
A large drawdown may occur on the account again
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Position Sizing Trader
월별 30 USD
344%
0
0
USD
5.5K
USD
31
5%
660
93%
100%
7.63
2.61
USD
51%
1:500
