- 자본
- 축소
트레이드:
660
이익 거래:
616 (93.33%)
손실 거래:
44 (6.67%)
최고의 거래:
96.92 USD
최악의 거래:
-24.23 USD
총 수익:
1 984.15 USD (81 545 pips)
총 손실:
-259.82 USD (12 293 pips)
연속 최대 이익:
124 (112.46 USD)
연속 최대 이익:
605.44 USD (67)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
19.65%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
17.25
롱(주식매수):
367 (55.61%)
숏(주식차입매도):
293 (44.39%)
수익 요인:
7.64
기대수익:
2.61 USD
평균 이익:
3.22 USD
평균 손실:
-5.91 USD
연속 최대 손실:
13 (-27.32 USD)
연속 최대 손실:
-95.21 USD (4)
월별 성장률:
1.43%
연간 예측:
17.32%
Algo 트레이딩:
5%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
99.95 USD (8.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.97% (99.95 USD)
자본금별:
50.57% (1 079.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|320
|AUDCAD
|143
|XAUUSD
|93
|GBPAUD
|30
|EURNZD
|20
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|8
|EURUSD
|6
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|6
|XAGUSD
|4
|AUDNZD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|458
|AUDCAD
|75
|XAUUSD
|869
|GBPAUD
|128
|EURNZD
|83
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|30
|EURJPY
|14
|EURUSD
|4
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|20
|XAGUSD
|15
|AUDNZD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|13K
|AUDCAD
|7.8K
|XAUUSD
|31K
|GBPAUD
|5.5K
|EURNZD
|5.1K
|GBPJPY
|1.9K
|GBPUSD
|1.3K
|EURJPY
|1.2K
|EURUSD
|294
|USDJPY
|578
|NZDCAD
|839
|XAGUSD
|157
|AUDNZD
|93
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
344%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
31
5%
660
93%
100%
7.63
2.61
USD
USD
51%
1:500