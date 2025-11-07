- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
656
Gewinntrades:
612 (93.29%)
Verlusttrades:
44 (6.71%)
Bester Trade:
96.92 USD
Schlechtester Trade:
-24.23 USD
Bruttoprofit:
1 950.69 USD (79 691 pips)
Bruttoverlust:
-259.82 USD (12 293 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
124 (112.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
605.44 USD (67)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
19.65%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
16.92
Long-Positionen:
363 (55.34%)
Short-Positionen:
293 (44.66%)
Profit-Faktor:
7.51
Mathematische Gewinnerwartung:
2.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-27.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-95.21 USD (4)
Wachstum pro Monat :
15.96%
Jahresprognose:
193.66%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
99.95 USD (8.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.97% (99.95 USD)
Kapital:
50.57% (1 079.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|320
|AUDCAD
|142
|XAUUSD
|93
|GBPAUD
|29
|EURNZD
|18
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|8
|EURUSD
|6
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|6
|XAGUSD
|4
|AUDNZD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|458
|AUDCAD
|73
|XAUUSD
|869
|GBPAUD
|113
|EURNZD
|66
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|30
|EURJPY
|14
|EURUSD
|4
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|20
|XAGUSD
|15
|AUDNZD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|13K
|AUDCAD
|7.8K
|XAUUSD
|31K
|GBPAUD
|4.8K
|EURNZD
|4K
|GBPJPY
|1.9K
|GBPUSD
|1.3K
|EURJPY
|1.2K
|EURUSD
|294
|USDJPY
|578
|NZDCAD
|839
|XAGUSD
|157
|AUDNZD
|93
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +96.92 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 67
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +112.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.32 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.76 × 329
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
341%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
28
5%
656
93%
100%
7.50
2.58
USD
USD
51%
1:500