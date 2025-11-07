SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Position Sizing Trader
Hai Yang Wu

Position Sizing Trader

Hai Yang Wu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 341%
ECMarkets-Live05
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
656
Gewinntrades:
612 (93.29%)
Verlusttrades:
44 (6.71%)
Bester Trade:
96.92 USD
Schlechtester Trade:
-24.23 USD
Bruttoprofit:
1 950.69 USD (79 691 pips)
Bruttoverlust:
-259.82 USD (12 293 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
124 (112.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
605.44 USD (67)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
19.65%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
16.92
Long-Positionen:
363 (55.34%)
Short-Positionen:
293 (44.66%)
Profit-Faktor:
7.51
Mathematische Gewinnerwartung:
2.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-27.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-95.21 USD (4)
Wachstum pro Monat :
15.96%
Jahresprognose:
193.66%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
99.95 USD (8.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.97% (99.95 USD)
Kapital:
50.57% (1 079.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 320
AUDCAD 142
XAUUSD 93
GBPAUD 29
EURNZD 18
GBPJPY 13
GBPUSD 9
EURJPY 8
EURUSD 6
USDJPY 6
NZDCAD 6
XAGUSD 4
AUDNZD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 458
AUDCAD 73
XAUUSD 869
GBPAUD 113
EURNZD 66
GBPJPY 20
GBPUSD 30
EURJPY 14
EURUSD 4
USDJPY 6
NZDCAD 20
XAGUSD 15
AUDNZD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 13K
AUDCAD 7.8K
XAUUSD 31K
GBPAUD 4.8K
EURNZD 4K
GBPJPY 1.9K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 1.2K
EURUSD 294
USDJPY 578
NZDCAD 839
XAGUSD 157
AUDNZD 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +96.92 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 67
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +112.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ECMarkets-Live06
0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
0.76 × 329
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Position Sizing Trader
30 USD pro Monat
341%
0
0
USD
5.5K
USD
28
5%
656
93%
100%
7.50
2.58
USD
51%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.