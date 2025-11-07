- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
656
Negociações com lucro:
612 (93.29%)
Negociações com perda:
44 (6.71%)
Melhor negociação:
96.92 USD
Pior negociação:
-24.23 USD
Lucro bruto:
1 950.69 USD (79 691 pips)
Perda bruta:
-259.82 USD (12 293 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
124 (112.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
605.44 USD (67)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.65%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
16.92
Negociações longas:
363 (55.34%)
Negociações curtas:
293 (44.66%)
Fator de lucro:
7.51
Valor esperado:
2.58 USD
Lucro médio:
3.19 USD
Perda média:
-5.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-27.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-95.21 USD (4)
Crescimento mensal:
15.96%
Previsão anual:
193.66%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
99.95 USD (8.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.97% (99.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.57% (1 079.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|320
|AUDCAD
|142
|XAUUSD
|93
|GBPAUD
|29
|EURNZD
|18
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|8
|EURUSD
|6
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|6
|XAGUSD
|4
|AUDNZD
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|458
|AUDCAD
|73
|XAUUSD
|869
|GBPAUD
|113
|EURNZD
|66
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|30
|EURJPY
|14
|EURUSD
|4
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|20
|XAGUSD
|15
|AUDNZD
|2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|13K
|AUDCAD
|7.8K
|XAUUSD
|31K
|GBPAUD
|4.8K
|EURNZD
|4K
|GBPJPY
|1.9K
|GBPUSD
|1.3K
|EURJPY
|1.2K
|EURUSD
|294
|USDJPY
|578
|NZDCAD
|839
|XAGUSD
|157
|AUDNZD
|93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +96.92 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 67
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +112.46 USD
Máxima perda consecutiva: -27.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ECMarkets-Live06
|0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
|0.76 × 329
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
