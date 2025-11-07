SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Position Sizing Trader
Hai Yang Wu

Position Sizing Trader

Hai Yang Wu
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 341%
ECMarkets-Live05
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
656
Negociações com lucro:
612 (93.29%)
Negociações com perda:
44 (6.71%)
Melhor negociação:
96.92 USD
Pior negociação:
-24.23 USD
Lucro bruto:
1 950.69 USD (79 691 pips)
Perda bruta:
-259.82 USD (12 293 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
124 (112.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
605.44 USD (67)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.65%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
16.92
Negociações longas:
363 (55.34%)
Negociações curtas:
293 (44.66%)
Fator de lucro:
7.51
Valor esperado:
2.58 USD
Lucro médio:
3.19 USD
Perda média:
-5.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-27.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-95.21 USD (4)
Crescimento mensal:
15.96%
Previsão anual:
193.66%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
99.95 USD (8.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.97% (99.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.57% (1 079.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 320
AUDCAD 142
XAUUSD 93
GBPAUD 29
EURNZD 18
GBPJPY 13
GBPUSD 9
EURJPY 8
EURUSD 6
USDJPY 6
NZDCAD 6
XAGUSD 4
AUDNZD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 458
AUDCAD 73
XAUUSD 869
GBPAUD 113
EURNZD 66
GBPJPY 20
GBPUSD 30
EURJPY 14
EURUSD 4
USDJPY 6
NZDCAD 20
XAGUSD 15
AUDNZD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 13K
AUDCAD 7.8K
XAUUSD 31K
GBPAUD 4.8K
EURNZD 4K
GBPJPY 1.9K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 1.2K
EURUSD 294
USDJPY 578
NZDCAD 839
XAGUSD 157
AUDNZD 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +96.92 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 67
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +112.46 USD
Máxima perda consecutiva: -27.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ECMarkets-Live06
0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
0.76 × 329
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
A large drawdown may occur on the account again
