Hai Yang Wu

Low Risk Trading For Forx

Hai Yang Wu
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 153%
ECMarkets-Live05
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
543
Bénéfice trades:
506 (93.18%)
Perte trades:
37 (6.81%)
Meilleure transaction:
40.68 USD
Pire transaction:
-24.23 USD
Bénéfice brut:
970.09 USD (46 300 pips)
Perte brute:
-229.15 USD (10 736 pips)
Gains consécutifs maximales:
124 (112.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
309.71 USD (89)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.44%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.41
Longs trades:
275 (50.64%)
Courts trades:
268 (49.36%)
Facteur de profit:
4.23
Rendement attendu:
1.36 USD
Bénéfice moyen:
1.92 USD
Perte moyenne:
-6.19 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-27.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-95.21 USD (4)
Croissance mensuelle:
12.75%
Prévision annuelle:
154.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
99.95 USD (8.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.97% (99.95 USD)
Par fonds propres:
0.68% (6.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 304
AUDCAD 134
XAUUSD 48
GBPJPY 13
GBPAUD 12
EURJPY 8
EURUSD 6
USDJPY 6
GBPUSD 6
XAGUSD 4
AUDNZD 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 390
AUDCAD 67
XAUUSD 177
GBPJPY 20
GBPAUD 35
EURJPY 14
EURUSD 4
USDJPY 6
GBPUSD 4
XAGUSD 15
AUDNZD 1
EURNZD 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 12K
AUDCAD 7.4K
XAUUSD 9.2K
GBPJPY 1.9K
GBPAUD 2.2K
EURJPY 1.2K
EURUSD 294
USDJPY 578
GBPUSD 397
XAGUSD 157
AUDNZD 34
EURNZD 503
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.68 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 89
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +112.46 USD
Perte consécutive maximale: -27.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ECMarkets-Live06
0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
0.81 × 305
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
Aucun avis
