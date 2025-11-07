信号部分
可靠性
28
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 341%
ECMarkets-Live05
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
656
盈利交易:
612 (93.29%)
亏损交易:
44 (6.71%)
最好交易:
96.92 USD
最差交易:
-24.23 USD
毛利:
1 950.69 USD (79 691 pips)
毛利亏损:
-259.82 USD (12 293 pips)
最大连续赢利:
124 (112.46 USD)
最大连续盈利:
605.44 USD (67)
夏普比率:
0.44
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.65%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
16.92
长期交易:
363 (55.34%)
短期交易:
293 (44.66%)
利润因子:
7.51
预期回报:
2.58 USD
平均利润:
3.19 USD
平均损失:
-5.91 USD
最大连续失误:
13 (-27.32 USD)
最大连续亏损:
-95.21 USD (4)
每月增长:
15.96%
年度预测:
193.66%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
99.95 USD (8.20%)
相对跌幅:
结余:
10.97% (99.95 USD)
净值:
50.57% (1 079.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 320
AUDCAD 142
XAUUSD 93
GBPAUD 29
EURNZD 18
GBPJPY 13
GBPUSD 9
EURJPY 8
EURUSD 6
USDJPY 6
NZDCAD 6
XAGUSD 4
AUDNZD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 458
AUDCAD 73
XAUUSD 869
GBPAUD 113
EURNZD 66
GBPJPY 20
GBPUSD 30
EURJPY 14
EURUSD 4
USDJPY 6
NZDCAD 20
XAGUSD 15
AUDNZD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 13K
AUDCAD 7.8K
XAUUSD 31K
GBPAUD 4.8K
EURNZD 4K
GBPJPY 1.9K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 1.2K
EURUSD 294
USDJPY 578
NZDCAD 839
XAGUSD 157
AUDNZD 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +96.92 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 67
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +112.46 USD
最大连续亏损: -27.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ECMarkets-Live06
0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
0.76 × 329
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
没有评论
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Position Sizing Trader
每月30 USD
341%
0
0
USD
5.5K
USD
28
5%
656
93%
100%
7.50
2.58
USD
51%
1:500
