- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
656
盈利交易:
612 (93.29%)
亏损交易:
44 (6.71%)
最好交易:
96.92 USD
最差交易:
-24.23 USD
毛利:
1 950.69 USD (79 691 pips)
毛利亏损:
-259.82 USD (12 293 pips)
最大连续赢利:
124 (112.46 USD)
最大连续盈利:
605.44 USD (67)
夏普比率:
0.44
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.65%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
16.92
长期交易:
363 (55.34%)
短期交易:
293 (44.66%)
利润因子:
7.51
预期回报:
2.58 USD
平均利润:
3.19 USD
平均损失:
-5.91 USD
最大连续失误:
13 (-27.32 USD)
最大连续亏损:
-95.21 USD (4)
每月增长:
15.96%
年度预测:
193.66%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
99.95 USD (8.20%)
相对跌幅:
结余:
10.97% (99.95 USD)
净值:
50.57% (1 079.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|320
|AUDCAD
|142
|XAUUSD
|93
|GBPAUD
|29
|EURNZD
|18
|GBPJPY
|13
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|8
|EURUSD
|6
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|6
|XAGUSD
|4
|AUDNZD
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|458
|AUDCAD
|73
|XAUUSD
|869
|GBPAUD
|113
|EURNZD
|66
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|30
|EURJPY
|14
|EURUSD
|4
|USDJPY
|6
|NZDCAD
|20
|XAGUSD
|15
|AUDNZD
|2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|13K
|AUDCAD
|7.8K
|XAUUSD
|31K
|GBPAUD
|4.8K
|EURNZD
|4K
|GBPJPY
|1.9K
|GBPUSD
|1.3K
|EURJPY
|1.2K
|EURUSD
|294
|USDJPY
|578
|NZDCAD
|839
|XAGUSD
|157
|AUDNZD
|93
- 入金加载
- 提取
最好交易: +96.92 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 67
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +112.46 USD
最大连续亏损: -27.32 USD
