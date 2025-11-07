SinyallerBölümler
Quoc Viet Do

SMART EA V4 MT4

Quoc Viet Do
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 214%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 886
Kârla kapanan işlemler:
6 403 (49.68%)
Zararla kapanan işlemler:
6 483 (50.31%)
En iyi işlem:
4 045.44 USD
En kötü işlem:
-7 157.72 USD
Brüt kâr:
230 366.60 USD (5 129 478 pips)
Brüt zarar:
-185 259.83 USD (5 635 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (846.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 045.44 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.16%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
482
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
6 341 (49.21%)
Satış işlemleri:
6 545 (50.79%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
3.50 USD
Ortalama kâr:
35.98 USD
Ortalama zarar:
-28.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 897.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 860.75 USD (8)
Aylık büyüme:
-7.84%
Yıllık tahmin:
-95.09%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14 434.20 USD (19.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.59% (14 434.20 USD)
Varlığa göre:
0.09% (40.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 12886
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P 45K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P -504K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 045.44 USD
En kötü işlem: -7 158 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +846.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 897.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.07 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
