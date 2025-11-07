- Incremento
Total de Trades:
16 238
Transacciones Rentables:
8 118 (49.99%)
Transacciones Irrentables:
8 120 (50.01%)
Mejor transacción:
11 072.96 USD
Peor transacción:
-9 845.43 USD
Beneficio Bruto:
483 396.07 USD (7 849 552 pips)
Pérdidas Brutas:
-424 482.02 USD (8 508 942 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (846.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17 169.43 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.70%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
283
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.61
Transacciones Largas:
7 978 (49.13%)
Transacciones Cortas:
8 260 (50.87%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
3.63 USD
Beneficio medio:
59.55 USD
Pérdidas medias:
-52.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-1 897.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19 222.19 USD (2)
Crecimiento al mes:
19.21%
Pronóstico anual:
233.10%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22 555.71 USD (30.14%)
Reducción relativa:
De balance:
40.05% (22 222.66 USD)
De fondos:
25.54% (13 182.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|16238
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD-P
|59K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD-P
|-657K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +11 072.96 USD
Peor transacción: -9 845 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +846.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 897.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
