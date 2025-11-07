SeñalesSecciones
Quoc Viet Do

SMART EA V4 MT4

Quoc Viet Do
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 307%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
16 238
Transacciones Rentables:
8 118 (49.99%)
Transacciones Irrentables:
8 120 (50.01%)
Mejor transacción:
11 072.96 USD
Peor transacción:
-9 845.43 USD
Beneficio Bruto:
483 396.07 USD (7 849 552 pips)
Pérdidas Brutas:
-424 482.02 USD (8 508 942 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (846.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17 169.43 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.70%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
283
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.61
Transacciones Largas:
7 978 (49.13%)
Transacciones Cortas:
8 260 (50.87%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
3.63 USD
Beneficio medio:
59.55 USD
Pérdidas medias:
-52.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-1 897.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19 222.19 USD (2)
Crecimiento al mes:
19.21%
Pronóstico anual:
233.10%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22 555.71 USD (30.14%)
Reducción relativa:
De balance:
40.05% (22 222.66 USD)
De fondos:
25.54% (13 182.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-P 16238
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-P 59K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-P -657K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.07 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
