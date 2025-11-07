- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16 238
盈利交易:
8 118 (49.99%)
亏损交易:
8 120 (50.01%)
最好交易:
11 072.96 USD
最差交易:
-9 845.43 USD
毛利:
483 396.07 USD (7 849 552 pips)
毛利亏损:
-424 482.02 USD (8 508 942 pips)
最大连续赢利:
8 (846.41 USD)
最大连续盈利:
17 169.43 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.70%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
283
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.61
长期交易:
7 978 (49.13%)
短期交易:
8 260 (50.87%)
利润因子:
1.14
预期回报:
3.63 USD
平均利润:
59.55 USD
平均损失:
-52.28 USD
最大连续失误:
14 (-1 897.30 USD)
最大连续亏损:
-19 222.19 USD (2)
每月增长:
19.21%
年度预测:
233.10%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22 555.71 USD (30.14%)
相对跌幅:
结余:
40.05% (22 222.66 USD)
净值:
25.54% (13 182.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|16238
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-P
|59K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-P
|-657K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11 072.96 USD
最差交易: -9 845 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +846.41 USD
最大连续亏损: -1 897.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
307%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
33
99%
16 238
49%
100%
1.13
3.63
USD
USD
40%
1:500