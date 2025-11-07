СигналыРазделы
Quoc Viet Do

SMART EA V4 MT4

Quoc Viet Do
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 307%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16 238
Прибыльных трейдов:
8 118 (49.99%)
Убыточных трейдов:
8 120 (50.01%)
Лучший трейд:
11 072.96 USD
Худший трейд:
-9 845.43 USD
Общая прибыль:
483 396.07 USD (7 849 552 pips)
Общий убыток:
-424 482.02 USD (8 508 942 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (846.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
17 169.43 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.70%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
283
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.61
Длинных трейдов:
7 978 (49.13%)
Коротких трейдов:
8 260 (50.87%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
3.63 USD
Средняя прибыль:
59.55 USD
Средний убыток:
-52.28 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 897.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 222.19 USD (2)
Прирост в месяц:
19.21%
Годовой прогноз:
233.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22 555.71 USD (30.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.05% (22 222.66 USD)
По эквити:
25.54% (13 182.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-P 16238
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-P 59K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-P -657K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11 072.96 USD
Худший трейд: -9 845 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +846.41 USD
Макс. убыток в серии: -1 897.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.11.07 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SMART EA V4 MT4
30 USD в месяц
307%
0
0
USD
60K
USD
33
99%
16 238
49%
100%
1.13
3.63
USD
40%
1:500
