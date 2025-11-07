- Прирост
Всего трейдов:
16 238
Прибыльных трейдов:
8 118 (49.99%)
Убыточных трейдов:
8 120 (50.01%)
Лучший трейд:
11 072.96 USD
Худший трейд:
-9 845.43 USD
Общая прибыль:
483 396.07 USD (7 849 552 pips)
Общий убыток:
-424 482.02 USD (8 508 942 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (846.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
17 169.43 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.70%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
283
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.61
Длинных трейдов:
7 978 (49.13%)
Коротких трейдов:
8 260 (50.87%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
3.63 USD
Средняя прибыль:
59.55 USD
Средний убыток:
-52.28 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 897.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 222.19 USD (2)
Прирост в месяц:
19.21%
Годовой прогноз:
233.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22 555.71 USD (30.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.05% (22 222.66 USD)
По эквити:
25.54% (13 182.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|16238
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-P
|59K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-P
|-657K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +11 072.96 USD
Худший трейд: -9 845 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +846.41 USD
Макс. убыток в серии: -1 897.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
