Negociações:
16 238
Negociações com lucro:
8 118 (49.99%)
Negociações com perda:
8 120 (50.01%)
Melhor negociação:
11 072.96 USD
Pior negociação:
-9 845.43 USD
Lucro bruto:
483 396.07 USD (7 849 552 pips)
Perda bruta:
-424 482.02 USD (8 508 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (846.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17 169.43 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.70%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
283
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.61
Negociações longas:
7 978 (49.13%)
Negociações curtas:
8 260 (50.87%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
3.63 USD
Lucro médio:
59.55 USD
Perda média:
-52.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 897.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 222.19 USD (2)
Crescimento mensal:
19.21%
Previsão anual:
233.10%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22 555.71 USD (30.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.05% (22 222.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.54% (13 182.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|16238
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-P
|59K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-P
|-657K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11 072.96 USD
Pior negociação: -9 845 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +846.41 USD
Máxima perda consecutiva: -1 897.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
