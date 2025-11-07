SinaisSeções
Quoc Viet Do

SMART EA V4 MT4

Quoc Viet Do
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 307%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16 238
Negociações com lucro:
8 118 (49.99%)
Negociações com perda:
8 120 (50.01%)
Melhor negociação:
11 072.96 USD
Pior negociação:
-9 845.43 USD
Lucro bruto:
483 396.07 USD (7 849 552 pips)
Perda bruta:
-424 482.02 USD (8 508 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (846.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17 169.43 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.70%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
283
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.61
Negociações longas:
7 978 (49.13%)
Negociações curtas:
8 260 (50.87%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
3.63 USD
Lucro médio:
59.55 USD
Perda média:
-52.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 897.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 222.19 USD (2)
Crescimento mensal:
19.21%
Previsão anual:
233.10%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22 555.71 USD (30.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.05% (22 222.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.54% (13 182.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-P 16238
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-P 59K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-P -657K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11 072.96 USD
Pior negociação: -9 845 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +846.41 USD
Máxima perda consecutiva: -1 897.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.11.07 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
