- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16 238
利益トレード:
8 118 (49.99%)
損失トレード:
8 120 (50.01%)
ベストトレード:
11 072.96 USD
最悪のトレード:
-9 845.43 USD
総利益:
483 396.07 USD (7 849 552 pips)
総損失:
-424 482.02 USD (8 508 942 pips)
最大連続の勝ち:
8 (846.41 USD)
最大連続利益:
17 169.43 USD (2)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
283
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.61
長いトレード:
7 978 (49.13%)
短いトレード:
8 260 (50.87%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
3.63 USD
平均利益:
59.55 USD
平均損失:
-52.28 USD
最大連続の負け:
14 (-1 897.30 USD)
最大連続損失:
-19 222.19 USD (2)
月間成長:
19.21%
年間予想:
233.10%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22 555.71 USD (30.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.05% (22 222.66 USD)
エクイティによる:
25.54% (13 182.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|16238
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-P
|59K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-P
|-657K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11 072.96 USD
最悪のトレード: -9 845 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +846.41 USD
最大連続損失: -1 897.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
