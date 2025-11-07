SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SMART EA V4 MT4
Quoc Viet Do

SMART EA V4 MT4

Quoc Viet Do
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 214%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 886
Profit Trade:
6 403 (49.68%)
Loss Trade:
6 483 (50.31%)
Best Trade:
4 045.44 USD
Worst Trade:
-7 157.72 USD
Profitto lordo:
230 366.60 USD (5 129 478 pips)
Perdita lorda:
-185 259.83 USD (5 635 092 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (846.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 045.44 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.16%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
480
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
6 341 (49.21%)
Short Trade:
6 545 (50.79%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
3.50 USD
Profitto medio:
35.98 USD
Perdita media:
-28.58 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 897.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 860.75 USD (8)
Crescita mensile:
-7.84%
Previsione annuale:
-95.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14 434.20 USD (19.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.59% (14 434.20 USD)
Per equità:
0.09% (40.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 12886
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 45K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P -504K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 045.44 USD
Worst Trade: -7 158 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +846.41 USD
Massima perdita consecutiva: -1 897.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.07 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SMART EA V4 MT4
30USD al mese
214%
0
0
USD
46K
USD
23
99%
12 886
49%
100%
1.24
3.50
USD
25%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.