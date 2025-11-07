SignaleKategorien
Quoc Viet Do

SMART EA V4 MT4

Quoc Viet Do
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 307%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
16 238
Gewinntrades:
8 118 (49.99%)
Verlusttrades:
8 120 (50.01%)
Bester Trade:
11 072.96 USD
Schlechtester Trade:
-9 845.43 USD
Bruttoprofit:
483 396.07 USD (7 849 552 pips)
Bruttoverlust:
-424 482.02 USD (8 508 942 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (846.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17 169.43 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.70%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
283
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
2.61
Long-Positionen:
7 978 (49.13%)
Short-Positionen:
8 260 (50.87%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
3.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
59.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-52.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 897.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19 222.19 USD (2)
Wachstum pro Monat :
19.21%
Jahresprognose:
233.10%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
22 555.71 USD (30.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.05% (22 222.66 USD)
Kapital:
25.54% (13 182.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-P 16238
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-P 59K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-P -657K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11 072.96 USD
Schlechtester Trade: -9 845 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +846.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 897.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunePrimeGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.07 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
