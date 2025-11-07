- 자본
- 축소
트레이드:
16 238
이익 거래:
8 118 (49.99%)
손실 거래:
8 120 (50.01%)
최고의 거래:
11 072.96 USD
최악의 거래:
-9 845.43 USD
총 수익:
483 396.07 USD (7 849 552 pips)
총 손실:
-424 482.02 USD (8 508 942 pips)
연속 최대 이익:
8 (846.41 USD)
연속 최대 이익:
17 169.43 USD (2)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.70%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
283
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
2.61
롱(주식매수):
7 978 (49.13%)
숏(주식차입매도):
8 260 (50.87%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
3.63 USD
평균 이익:
59.55 USD
평균 손실:
-52.28 USD
연속 최대 손실:
14 (-1 897.30 USD)
연속 최대 손실:
-19 222.19 USD (2)
월별 성장률:
19.21%
연간 예측:
233.10%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
22 555.71 USD (30.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.05% (22 222.66 USD)
자본금별:
25.54% (13 182.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|16238
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-P
|59K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-P
|-657K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11 072.96 USD
최악의 거래: -9 845 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +846.41 USD
연속 최대 손실: -1 897.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrimeGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
307%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
33
99%
16 238
49%
100%
1.13
3.63
USD
USD
40%
1:500