시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / SMART EA V4 MT4
Quoc Viet Do

SMART EA V4 MT4

Quoc Viet Do
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 307%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
16 238
이익 거래:
8 118 (49.99%)
손실 거래:
8 120 (50.01%)
최고의 거래:
11 072.96 USD
최악의 거래:
-9 845.43 USD
총 수익:
483 396.07 USD (7 849 552 pips)
총 손실:
-424 482.02 USD (8 508 942 pips)
연속 최대 이익:
8 (846.41 USD)
연속 최대 이익:
17 169.43 USD (2)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.70%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
283
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
2.61
롱(주식매수):
7 978 (49.13%)
숏(주식차입매도):
8 260 (50.87%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
3.63 USD
평균 이익:
59.55 USD
평균 손실:
-52.28 USD
연속 최대 손실:
14 (-1 897.30 USD)
연속 최대 손실:
-19 222.19 USD (2)
월별 성장률:
19.21%
연간 예측:
233.10%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
22 555.71 USD (30.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.05% (22 222.66 USD)
자본금별:
25.54% (13 182.47 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-P 16238
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-P 59K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-P -657K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +11 072.96 USD
최악의 거래: -9 845 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +846.41 USD
연속 최대 손실: -1 897.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrimeGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.11.07 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SMART EA V4 MT4
월별 30 USD
307%
0
0
USD
60K
USD
33
99%
16 238
49%
100%
1.13
3.63
USD
40%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.